В Литве будет постоянно находиться пять тысяч немецких солдат 31.01.2025, 15:28

Бундестаг ФРГ одобрил закон о миссии бундесвера в Литве.

Германский бундестаг одобрил улучшение оплаты труда для военнослужащих и гражданских сотрудников бундесвера при постоянном размещении бригады в Литве. Большинство депутатов в пятницу, 31 января, проголосовало за многоуровневый законопроект (Artikelgesetz), который предусматривает внесение изменений в целый ряд законов и предписаний, пишет «Немецкая волна».

Конкретные меры включают более гибкий график работы, упрощенную систему оплаты за переработку, компенсации за специальные национальные и многонациональные обязательства по готовности, а также улучшение условий службы в Литве. Принятый бундестагом закон применим не только к Литве.

По информации министерства обороны ФРГ, одобренные ныне меры охватывают широкий спектр - от боеготовности до дополнительных выплат. Так, национальные и международные обязательства по оперативной готовности требуют от солдат быстрого возвращения на службу, что будет компенсироваться дополнительными выплатами.

Оплата сверхурочных

Кроме того, будет упрощена система финансовой компенсации за сверхурочную работу и расширены сферы применения льгот при выполнении боевых задач и на случай единовременных выплатах при несчастных случаях.

Условия переезда, особенно с семьями, будут улучшены, будет пересмотрен и порядок выплаты компенсации за вынужденную разлуку с близкими. Помимо этого, появятся расширенные возможности для получения премий за продление контракта, чтобы сделать службу в бундесвере более конкурентоспособной на рынке труда.

Запрет на работу на Россию и Китай без разрешения

Дополнительно вводится закон, запрещающий бывшим военнослужащим работать на иностранные державы, например Россию или Китай, без предварительного разрешения. Это направлено на предотвращение вербовки с помощью выгодных контрактов высококвалифицированных бывших сотрудников бундесвера.

На фоне изменившейся ситуации с безопасностью в Европе из-за российской вооруженной агрессии против Украины правительство Германии пообещало разместить в Литве боеспособное и автономное боевое подразделение. Бригада должна быть готова к развертыванию к 2027 году. Планируется постоянное присутствие до 5000 солдат, дислоцированных в Руднинкае и Рукле.

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