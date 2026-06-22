«Скоро произойдет знаковое событие, о котором загадочно молчат» 5 22.06.2026, 8:33

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Айдер Муждабаев

Никто не говорит о цели, которую собирается поразить.

Перед проведением военной операции никто не говорит о цели, которую собирается поразить, и именно поэтому давно не слышно упоминания про Керченский мост в Украине на высоком политическом уровне, объяснил Айдер Муждабаев.

Никто предупреждать о планах снести незаконное сооружение не будет, а просто в нужный момент это сделают. Свое мнение о том, почему не слышно заявлений, связанных с ликвидацией Керченского моста, Айдер Муждабаев озвучил в интервью для Романа Цимбалюка на YouTube.

Журналист ответил на вопрос, почему затихли разговоры про Крымский мост: «Когда начинают о чем-то говорить, то этого точно не будет. Я не верю ни в какие объявленные трагедии, как и в объявленные победы я не верю никогда. Это уже привычка такая. Все настоящие дела происходят без объявления. Это как любовь: ее нельзя анонсировать. Я вообще за молчание. Лучше вообще меньше говорить в принципе в публичном поле во время войны».

«Про Крым хотел сказать, что все, кто туда едут, все эти оккупанты прекрасно знают, что это не их земля, что это оккупированная территория. Они едут туда просто потому, что у них пока есть такая возможность. У всех этих гауляйтеров нужно посчитать, сколько домов есть вне Крыма (у этого Аксенова, у его родственников, у его чиновников). Они же не идиоты. Они прекрасно понимают, что перспектив у этого нет. Нет никаких перспектив, что это прекратится. Будет только хуже и, конечно, Керченский мост обязательно будет поражен. Это логика войны, войны, которую они сами начали в 2014 году, но ничем иным она не могла закончиться», - предположил Муждабаев.

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