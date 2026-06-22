92 года мечтаний: сборная Египта одержала первую победу в истории на ЧМ 22.06.2026, 9:23

Фото: Alex Grimm / Getty Images

Египет занимает первое место в турнирной таблице группы G и близок к дебютному выходу в плей-офф.

22 июня сборная Египта в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 одержала победу над Новой Зеландией со счетом 3:1.

Эта победа стала первой в истории страны на чемпионатах мира. Для ее достижения «фараонам» потребовалось девять матчей, пишет sport.ua.

Мундиаль 2026 года – четвертый, в котором принимает участие Египет. Ранее «фараоны» выходили на ЧМ в 1934, 1990 и 2018 годах, но тогда не одерживали побед.

В целом на счету египтян теперь одна победа, три ничьи и пять поражений на чемпионатах мира.

После двух туров Египет с четырьмя очками занимает первое место в турнирной таблице группы G и близок к дебютному выходу в плей-офф чемпионата мира, если не считать турнир 1934 года, когда мундиаль сразу начинался с 1/8 финала.

В третьем туре «фараоны» сыграют с Ираном. Матч состоится в Сиэтле 27 июня и начнется в 6:00 по минскому времени.

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