Дешевый доллар закончился? 1 22.06.2026, 10:28

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Когда ждать рост курсов.

На прошлой неделе реализовались три важных информационных повода, которые могут изменить сложившиеся тренды на мировом и, соответственно, на белорусском внутреннем валютном рынке. Каких курсов валют ждать и как поведет себя доллар во второй половине июня, объясняет в традиционном обзоре для myfin.by финансовый аналитик Михаил Грачев.

Рост курса доллара

По итогам валютных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже к окончанию прошлой недели обменный курс доллара США вырос +0,64%, закрытие торгов прошло с котировками USD/BYN 2,7892. Отставание курса доллара к началу года снизилось до -3,91%. Объём торгов долларом за неделю сложился около средних значений с 69,653 млн долларов США.

Обменный курс российского рубля на белорусских торгах за этот же период снизился на -0,82% и окончание недели закрыл с курсом RUB/BYN 3,7921 за 100 российских рублей. Общий рост курса рубля с начала года сократился до +2,34%. Объём торгов российским рублём на БВФБ превысил средние значения и составил 22 987,25 млн рублей, или примерно 312,75 млн долларов в эквиваленте.

Главными событиями прошлой недели стали заседание Комитета по открытым рынкам FOMC ФРС США в среду 17 июня, заседание Совета директоров Банка России по вопросам монетарной политики в пятницу, 19 июня, и начавшийся подписанием меморандума в четверг, 18 июня, процесс урегулирования ближневосточного конфликта.

Заcедание FOMC предсказуемо закончилось без изменение процентной ставки (текущее значение 3,5% – 3,75%). Но в заключительно пресс-конференции новый глава ФРС Кевин Уорш поделился опасениями по поводу возросших проинфляционных факторов, и он же не исключил вероятности ужесточения монетарной политики (повышения процентной ставки). Это привело к укреплению доллара в паре с евро до EUR/USD 1,145 и падению цены золота до 4 170 USD/Oz.

Рост ставки и падение цен на нефть

Центробанк России в пятницу, 19 июня, сумел удивить финансовый рынок, понизив ключевую ставку всего на 0,25 п.п. до 14,25%. Абсолютного большинство участников рынка полагали, что ставка будет снижена не менее, чем на 0,5 п.п., а российский бизнес ожидал шаг на целый процентный пункт. Но российский регулятор пошёл своим путём, объясняя решение ростом объёма кредитования вопреки высокой ключевой ставке. Инфляционные показатели и ожидания населения и производителей немного снизились к заседанию ЦБ, но решение принято как оно есть.

И, наконец, третье событие привело к существенному падению цен на нефть на мировом рынке. и хоты до годовых минимумов ещё далеко и полноценные поставки нефти из стран Персидского Залива пока в стадии ожидания, баррель Brent дешевел на неделе до 79 долларов за бочку. Котировки российской марки Urals также снизились, но пока на рынок поступает валюта от апрельских и майских продаж по максимальным ценам.

Курс доллара США на российском рынке на фоне новостей поднимался на неделе до USD/RUB 73,5, но к окончанию торгов немного скорректировался до 73,0. Таким образом российский финансовый рынок отреагировал на слабое решение Банка России, но это уже было после закрытия белорусских торгов.

Прогноз на неделю

На текущей неделе курс доллара будет находиться под влиянием разносторонних факторов, один из них приближение налоговых выплат на российском финансовом рынке. Возможно, на белорусском рынке мы увидим умеренное ослабление курса доллара до USD/BYN 2,7650, а курс российского рубля вернётся немного выше RUB/BYN 3,810 за 100 российских рублей. Но в целом ближе к началу осени курс доллара дешевле становиться не будет.

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