Доллар снова удивляет 15.06.2026, 8:18

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Почему американская валюта не пошла вверх.

После попытки пойти вверх в начале июня, и вопреки предыдущему прогнозу, обменный курс доллара США на белорусском валютном рынке не собирается расти. Каких курсов валют ждать и как поведет себя доллар в середине июня, объясняет в традиционном обзоре для myfin.by финансовый аналитик Михаил Грачев.

Доллар устойчиво дешевеет

Прошлую неделю доллар США на торгах БВФБ закончил с итоговым минусом на -1,61%. К началу текущего года сохраняется снижение курса доллара на -4,51%. Основной «удар» по курсу доллара пришёлся на вторник, 9 июня, когда «бакс» подешевел до USD/BYN 2,7671. После этого была минимальная коррекция и прошлая неделя закрылась с курсом доллара USD/BYN 2,7715. Объём торгов долларом на БВФБ за неделю при этом едва превысил пятьдесят миллионов и по итогам составил 51,935 млн долларов США.

Курс российского рубля в этот же период практически остался без изменений. За прошлую неделю рубль потерял минимальные -0,05%, к началу года сохраняется рост курса на +3,19%. Во вторник рубль на белорусских торгах дорожал до RUB/BYN 3,8581 за 100 российских рублей, но к окончанию торговой недели вернулся к значению RUB/BYN 3,8241. Торговый объём рублём за неделю также чуть ниже средних значения с 13 536,030 млн рублей, или около 188 млн долларов США в эквиваленте.

Что удержало доллар?

Разворот курса доллара на белорусском рынке был аналогичен изменению курса доллара на российском финансовом рынке и, вероятнее всего, был связан с относительно небольшим увеличением объёма покупок валюты российским Минфином с одновременным увеличением предложения валюты после апрельских максимумов цены на российскую нефть.

Напомним, что с началом ближневосточного конфликта в первых числах марта цена российской марки Urals достигала $107 – 110 за баррель при текущей цене отсечения в $59 за баррель. Кроме этого, американский Минфин три месяца подряд сохраняет отмену санкций в отношении российских углеводородов. Таким образом, на апрель-май пришлась внушительная порция дополнительных доходов российских экспортёров, которая сейчас с временным лагом приходит на валютный рынок. По данным Минфина РФ, в мае дополнительные доходы составил 175 млрд рублей против 21 млрд в апреле 2026 года. В июне допдоходы ожидаются на сумму более 220 млрд рублей. Но увеличение объёма покупок валюты 3 июня стало гораздо ниже рыночных ожиданий.

Кроме этого, сохраняющаяся высокая ключевая ставка Банка России тормозит попытки рубля мягко девальвироваться. Эта тема стала предметом дискуссий на самом высоком уровне на прошлой неделе. От ПМЭФ до совещаний у президента РФ Владимира Путина с участием представителей крупного бизнеса.

Текущая инфляция в России в мае 2026 года замедлилась до 5,31%, что безусловно будет принято во внимание на ближайшем заседании Совета Директоров Банка России в пятницу 19 июня. Вопрос только, на какой шаг может пойти российский регулятор. Разброс ожиданий участников рынка: от 0,5% до 1,0%. И, тем не менее, даже если Центробанк понизит ключевую ставку на один процент, всё равно это будет достаточно высокое значение, чтобы рынок почувствовал это в виде смягчения курса рубля.

В среду, 17 июня, также заканчивается двухдневное заседание монетарного комитета FOMC ФРС США. Есть мнение, что американский регулятор может последовать ЕЦБ и повысить процентную ставку на 0,25%. Последние данные по инфляции в Штатах фиксируют ускорение процесса, что может вынудить вновь назначенного руководителя ФРС Кевина Уорша пойти на крайне непопулярный шаг в виде повышения ставок.

Прогноз по валютам на неделю

В целом, предстоящая неделя будет насыщена финансовыми новостями, но на белорусском валютном рынке сохраняется стабильность в виде относительно узкого коридора изменения курсов основных валют. Все факторы давления и поддержки российского рынка отражаются на белорусских торгах в том, что доллар США остаётся около текущих значений с минимальными изменениями.

В то время, когда белорусский внешнеэкономический оборот обслуживался в большей степени долларов США и евро – высокие курсы были интересны государственному бюджету. Со сменой сферы влияния на российский рубль меняется и валютный интерес бюджета.

Таким образом, на текущей неделе курс доллара, вероятнее всего, остаётся около USD/BYN 2,775 – 2,790. Российский рубль при этом также без изменений.

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