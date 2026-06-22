Кому из белорусов положен отпуск 45 дней 2 22.06.2026, 11:20

В Минтруда дали ответ.

В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, кому из белорусов положен отпуск 45 дней.

В Беларуси отпуск полагается выпускникам вузов и колледжей, которые были направлены на работу по распределению или целевому договору и имеют право на оплачиваемый отдых. Продолжительность отпуска зависит от сферы будущей работы и дифференцирована.

Например, 31 день отпуска получают молодые специалисты, которые были направлены по распределению или целевому договору. Отпуск составит 45 дней у выпускников-педагогов.

При этом, если молодой специалист распределяется в организацию, где уже работал во время учебы в вузе, то наниматель предоставит ему трудовой или социальный отпуск в установленном законодательством порядке.

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