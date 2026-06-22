«Не исключено, что Лукашенко доживает последнюю мирную неделю» Сергей Ковальчук, «Салідарнасць»

22.06.2026, 9:58

Наступает момент истины.

Беспрецедентное обострение белорусско-украинских отношений ежедневно набирает градусы быстрее, чем теплеет это лето. Обмен угрозами и оскорблениями случился не внезапно: некоторые внешние признаки показывают, что обе стороны активно вели непубличные переговоры, которые не привели к успеху. Настало время ультиматумов.

Вернемся в начало. Долгое время в Украине бытовал культ Беларуси как самой успешной внеблоковой страны, умудрившейся сохранить очень близкие отношения с Россией и при этом половину торгового баланса выстроить с ЕС. Рейтинги Лукашенко в Украине били рекорды, а торговля с Беларусью процветала даже после начала войны на Донбассе.

Идиллия закончилась после того, как российская армия совершила вторжение с территории Беларуси. 2022 год стал годом водораздела, который выглядит бесповоротным: из самого популярного зарубежного политика минский правитель превратился во второго с конца по уровню ненависти после Путина. Но эмоциональный аспект – это одно, а военно-политический – другое.

С 2022 по 2026 год минимально приемлемым вариантом для украинцев был Лукашенко, который открыто не вступает в войну на стороне России. Украинцы большим потом и кровью сдерживали наступление и ракетно-бомбовые удары РФ и накапливали силы. Вопрос той или иной формы возмездия за 2022 год в отношении Лукашенко висел в воздухе.

И вот на дворе 2026 год. Весь мировой порядок уже не трещит по швам, а представляет собой руины, и на этих руинах стремительно возникают новые конфигурации.

Одна из таких – усиливающая свои позиции Украина, которой все меньше есть что терять. И все больше есть чем ответить обидчикам.

Удары украинцев по нефтехимической отрасли России показывают, что они больше не оглядываются на последствия в виде лихорадки на мировом нефтяном рынке. В том числе потому, что рынок лихорадит в связи с нестабильным положением дел в Ормузском проливе.

Публичные высказывания Лукашенко и Зеленского показывают, что достаточно долгое время Киев намекал и прямо говорил Минску о том, что снабжение России материалами, военной техникой, серым импортом и топливом – это совсем не нейтралитет и не стремление к миру, о котором постоянно твердили и сам Лукашенко, и его пропаганда.

Более того, помощь в воздушном терроре, который устроила РФ в отношении Украины, вполне себе равняется предоставлению своей территории для ведения агрессивной войны. Судя по всему, непубличные переговоры зашли в тупик, и именно поэтому Лукашенко попытался выставить себя голубем мира в нашумевшем интервью Аль-Арабии.

Но лучше конкретное тихое дело по исправлению проблемы, чем сотни громких слов и извинений. Судя по всему, с этим у Минска есть проблемы.

Похоже на то, что извинения и заверения в отсутствии угрозы – это публичное признание невозможности каких-либо реальных действий. Лукашенко физически не в состоянии сделать то, о чем ему настойчиво говорит Киев.

Беларусь настолько сильно втянута лукашистами в войну, что дать заднюю сегодня – значит пойти на очень большие материальные и политические потери.

Очень похоже на то, что наступает момент истины. Ультиматум озвучен, конкретные требования выставлены. От сторон ждут действий.

Учитывая уровень и характер угроз и взаимных обвинений, будет сложно спустить все на тормозах. Не исключено, что мы с вами живем последнюю мирную неделю, после которой украинцы начнут обеспечивать свою безопасность с беларуского направления другими методами.

Сергей Ковальчук, «Салідарнасць»

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