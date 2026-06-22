Скандал с российским тренером «МЛ Витебск» получил продолжение 22.06.2026, 11:10

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Магомед Адиев

Его представители обратятся в ФИФА.

Правовая компания «Алетейя» заявила о намерении обратиться в футбольный трибунал ФИФА из-за ситуации с российским тренером «МЛ Витебска» Магомедом Адиевым, пишет betnews.by.

— В настоящее время мы как представители Магомеда Мусаевича готовим заявление в Players' Status Chamber Футбольного Трибунала ФИФА, где будем требовать признания уважительности причин увольнения и взыскания с клуба компенсации за досрочное расторжение контракта в связи с виновными действиями клуба в размере остаточной стоимости контракта до 31.12.2026 включительно, — говорится в заявлении компании.

Адиев был отстранен от работы с «МЛ» после домашнего поражения от «Витебска» в Betera-высшей лиге (1:2). Он присутствовал на матче с «Минском» (2:2), но «МЛ» запретил российскому тренеру находиться в технической зоне, на скамейке запасных и в раздевалке, поэтому Адиев наблюдал за игрой с трибуны. Вместе с тем «МЛ» командировал Адиева в дубль, но тренер отказался туда ехать.

Футбольный клуб «МЛ Витебск» расстался с главным тренером из-за его злоупотреблением алкоголем. По данным издания, тренер систематически прогуливал тренировки, а занятия проводили его помощники.

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