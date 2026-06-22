Статкевич предложил Лукашенко не сбивать украинские дроны 2 22.06.2026, 11:00

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Николай Статкевич

Белорусские «Полонезы» и российские «Искандеры» закончатся очень быстро.

Лидер белорусской оппозиции, бывший политзаключенный Николай Статкевич у себя в телеграм-канале прокомментировал требование президента Украины Владимира Зеленского в недельный срок демонтировать ретрансляторы в Беларуси, которые помогают России корректировать удары беспилотников:

— Получил от бывшего товарища по Народной Громаде следующий вопрос: «Добрый день! Передаю вопрос, который хотели бы задать несколько человек: каково Ваше отношение к ультиматуму Зеленского, требованию в течение недели убрать российские ретрансляторы для наведения дронов?»

Мое отношение очевидно — кому в Беларуси понравится, если нашу страну будут обстреливать дронами и ракетами?

Но дело не в отношении, а в том, чтобы не допустить эскалации конфликта, потому что, судя по всему, Украина нанесет воздушный удар по этим ретрансляторам, если их не уберут.

Ретрансляторы для наведения дронов — важная часть российской инфраструктуры воздушных ударов, поскольку использовать для наведения дронов спутниковую систему Илона Маска Starlink Россия сейчас не может. Размещение российских ретрансляторов на территории Беларуси — это прямое и очевидное соучастие в российских воздушных ударах.

Очень вероятно, что именно эти ретрансляторы использовались при ударах по Киеву и Киево-Печерской лавре. Расстояние от белорусской границы до Киева, особенно при использовании вышек, о которых упоминал Зеленский, это позволяет. Поэтому Украине жизненно необходимо нейтрализовать такие ретрансляторы.

При этом Киев может ссылаться на международное право и реализацию своего законного права на самооборону. А также напомнить о роли Беларуси в российском «блицкриге» 2022 года.

Не думаю, что Москва позволит местному «суверену» убрать ее ретрансляторы или хотя бы перенести их дальше от украинской границы. Тем более что Россия заинтересована втянуть Беларусь в войну на своей стороне.

Поэтому, скорее всего, удар по ретрансляторам будет нанесен.

Но сейчас главное, чтобы украинский удар ограничился только этими ретрансляторами и не привел к эскалации конфликта и втягиванию нашей страны в войну.

Белорусскому режиму придется как-то отвечать на этот удар, если он произойдет. Будет трудно ограничиться лишь дипломатическими демаршами, потому что такой ответ вызовет негативную реакцию разочарованного Кремля и его пропаганды. Но эту реакцию можно пережить.

Если же отвечать ударом на удар, то следует учитывать, что большая часть границы между Украиной и Беларусью проходит по полесским болотам, что сильно затрудняет наземные боевые действия. В результате конфликт либо сразу, либо спустя некоторое время неизбежно перейдет в обмен ракетными и беспилотными ударами.

Несколько десятков белорусских «Полонезов» и российских «Искандеров» закончатся очень быстро. Даже если Москва поделится еще несколькими сотнями «Шахедов» (или «Гераней»), все равно такой обмен ударами очень быстро перейдет в стадию односторонних ударов Украины, поскольку ее преимущество — даже по сравнению с Россией — в массовом производстве и высокоточном применении дронов средней и большой дальности становится все более очевидным. А о Беларуси и говорить нечего.

Я даже не имею в виду риск для режима, связанный с вооружением большого количества взрослых белорусов в случае наземного конфликта.

Но при массированных воздушных ударах Украины возникнут реальные угрозы не только для белорусской промышленности и инфраструктуры, но и для всех граждан нашей страны. Таких угроз лучше избежать.

Что должны сделать белорусские власти, чтобы не допустить негативного развития событий?

Безусловно, можно выйти на связь с Киевом, что-то пообещать и попытаться выиграть время. Но тогда есть вероятность внезапного удара, что увеличивает риск человеческих жертв.

Думаю, что в любом случае необходимо создать систему оповещения населения о воздушной угрозе в полосе от украинской границы до этих ретрансляторов, обязать местные власти и жителей деревень в этой зоне оборудовать бомбоубежища — хотя бы в подвалах многоквартирных домов или даже в собственных погребах.

Кроме того, не стоит пытаться сбивать украинские дроны и ракеты средствами белорусской ПВО. Зенитных ракет мало, они дорогие, а главное — зачем сбивать то, что летит к российским ретрансляторам? Только для того, чтобы обломки украинских дронов или белорусских зенитных ракет падали на головы мирных жителей?

Использовать белорусские средства радиоэлектронной борьбы также не стоит — неизвестно, куда полетит ракета или дрон, сбитые с курса.

Короче говоря, если Путин откажется убрать свои ретрансляторы, их уберет Зеленский. Белорусские власти могут даже передать последнему: «Убирай, мешать не будем. Только дальше бить не надо».

Как в том анекдоте: «Да чего уж там — бей!»

Для белорусов сейчас главное — сохранить своих сограждан и не позволить еще сильнее втянуть нашу страну в чужую войну.

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