The Times: Украина бьет по символу Кремля 22.06.2026, 11:01

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Крым остался без топлива.

В Крыму, находящемся под российским контролем, полностью остановили продажу топлива гражданским и бизнесу после новой волны украинских ударов по нефтяной и транспортной инфраструктуре в районе Керченского пролива, пишет The Times (перевод — сайт Charter97.org).

Теперь бензин и дизель на полуострове отпускают только государственным службам, отвечающим за жизнеобеспечение и безопасность. Об этом сообщил назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксенов.

По данным украинской стороны, в ночь на воскресенье были поражены нефтебаза в Керчи и объект перевалки нефтепродуктов в Краснодарском крае. На фоне атаки временно закрывали Крымский мост — ключевую транспортную артерию, связывающую полуостров с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский назвал удары «справедливым ответом» на российские атаки и заявил, что под удар также попали объекты военной логистики и элементы ПВО.

Ситуация усугубляется тем, что Украина системно бьет по маршрутам снабжения Крыма. Ранее были повреждены мосты и участки трасс, по которым на полуостров шли грузы из южных регионов России и оккупированных территорий Украины. В результате все большее значение для снабжения получает маршрут через Керченский пролив, но и он теперь оказался под постоянным давлением.

На полуострове дефицит топлива назревал уже несколько недель. Ранее власти вводили талоны и лимиты на заправках. Теперь ограничения стали максимально жесткими. Для Москвы это не только логистическая проблема, но и болезненный удар по имиджу. Именно Крым и Крымский мост Кремль много лет подавал как символ полного контроля над полуостровом.

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