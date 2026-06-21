Украинские дроны ударили по важнейшему нефтяному терминалу в Керчи 21.06.2026, 13:18

Нефтебаза порта играет ключевую роль в системе логистики РФ.

Ночью 21 июня украинские дроны успешно поразили нефтяной терминал в порту Керчь, что в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба Сил специальных операций ВСУ.

Отмечается, что нефтебаза порта играет ключевую роль в системе логистики нефтепродуктов.

Терминал обеспечивает приемку, хранение и перевалку нефти между железной дорогой, резервуарами и танкерами.

Также терминал обслуживает заправку судов и работу паромной переправы между Россией и временно оккупированным украинским Крымом.

После успешного поражения на территории портового терминала зафиксированы многочисленные возгорания и пожары.

Напомним, в ночь на 21 июня украинские Силы обороны нанесли удары по ряду важных целей вблизи Крымского моста и в оккупированном Крыму.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com