Украинские дроны ударили по важнейшему нефтяному терминалу в Керчи
- 21.06.2026, 13:18
Нефтебаза порта играет ключевую роль в системе логистики РФ.
Ночью 21 июня украинские дроны успешно поразили нефтяной терминал в порту Керчь, что в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает пресс-служба Сил специальных операций ВСУ.
Отмечается, что нефтебаза порта играет ключевую роль в системе логистики нефтепродуктов.
Терминал обеспечивает приемку, хранение и перевалку нефти между железной дорогой, резервуарами и танкерами.
Также терминал обслуживает заправку судов и работу паромной переправы между Россией и временно оккупированным украинским Крымом.
После успешного поражения на территории портового терминала зафиксированы многочисленные возгорания и пожары.
Напомним, в ночь на 21 июня украинские Силы обороны нанесли удары по ряду важных целей вблизи Крымского моста и в оккупированном Крыму.