ВСУ поразили паромную переправу между Россией и Крымом

ВСУ поразили паромную переправу между Россией и Крымом4
- 21.06.2026, 14:23
- 2,392
«Панагия» не работает, движение грузов остановлено.
Украинские беспилотники атаковали российский паром «Панагия», который использовался для переброски военной техники и вооружения с территории Краснодарского края во временно оккупированный Крым. Об этом сообщает «Оперативный штаб – Краснодарский край».
Судно использовалось для перевозки российской техники и грузов в направлении полуострова, в частности из-за ограничений на работу Крымского моста для грузового транспорта.
Российская сторона также признает, что паром использовался в качестве одного из альтернативных маршрутов снабжения войск в Крыму, включая перевозку военных грузов.
С 21 июня работа переправы приостановлена. В дальнейшем транспортные потоки должны перенаправляться на сухопутный маршрут Р-280, который проходит через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь.
Формальной причиной ограничений называют риски для безопасности, в частности угрозу новых атак и диверсий.
Паром «Панагия» стал частью альтернативной логистической системы России после частичных ограничений на Крымском мосту, где запрещено движение ряда категорий транспорта, включая грузовики.
По данным открытых источников, судно было приобретено в Греции и передано российскому оператору «Росморпорт». Его эксплуатацией занималась компания «Морская транспортная компания – Тамань», которая обслуживала переправы в районе Керченского пролива.
Судно начало работать в Чёрном море в 2025 году после нескольких месяцев простоя в Севастополе.