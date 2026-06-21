ВСУ поразили паромную переправу между Россией и Крымом 4 21.06.2026, 14:23

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«Панагия» не работает, движение грузов остановлено.

Украинские беспилотники атаковали российский паром «Панагия», который использовался для переброски военной техники и вооружения с территории Краснодарского края во временно оккупированный Крым. Об этом сообщает «Оперативный штаб – Краснодарский край».

Судно использовалось для перевозки российской техники и грузов в направлении полуострова, в частности из-за ограничений на работу Крымского моста для грузового транспорта.

Российская сторона также признает, что паром использовался в качестве одного из альтернативных маршрутов снабжения войск в Крыму, включая перевозку военных грузов.

С 21 июня работа переправы приостановлена. В дальнейшем транспортные потоки должны перенаправляться на сухопутный маршрут Р-280, который проходит через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь.

Формальной причиной ограничений называют риски для безопасности, в частности угрозу новых атак и диверсий.

Паром «Панагия» стал частью альтернативной логистической системы России после частичных ограничений на Крымском мосту, где запрещено движение ряда категорий транспорта, включая грузовики.

По данным открытых источников, судно было приобретено в Греции и передано российскому оператору «Росморпорт». Его эксплуатацией занималась компания «Морская транспортная компания – Тамань», которая обслуживала переправы в районе Керченского пролива.

Судно начало работать в Чёрном море в 2025 году после нескольких месяцев простоя в Севастополе.

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