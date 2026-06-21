«Скромная свадьба на 300 человек»: Арина Соболенко планирует «камерное» торжество 4 21.06.2026, 15:23

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Фото: t.me/tribuna_by

Теннисистка сообщила, что уже определилась с датой и местом.

Первая ракетка мира Арина Соболенко сообщила, что уже определилась с датой и местом свадьбы. В марте теннисистка получила предложение от бизнесмена Георгиоса Франгулиса.

«Я не хочу большую свадьбу — максимум человек 300. С масштабной вечеринкой, где все повеселятся», — говорит спортсменка.

Арина Соболенко и Георгиос Франгулис

Фото: t.me/tribuna_by

«Ну да, всего 300 гостей — можно сказать, скромное камерное торжество», — шутят в соцсетях.

В конце 2020 года теннисистка подписала провластное письмо белорусских спортсменов, а в начале 2021 года участвовала в новогоднем телеобращении Александра Лукашенко, что вызвало критику в международном сообществе.

После начала войны в Украине Соболенко столкнулась с давлением и бойкотом со стороны части украинских спортсменок. В июне 2023 года она заявила, что не поддерживает ни войну, ни Александра Лукашенко.

В более поздних интервью теннисистка подчеркивает, что выступает против военных действий, сосредоточена исключительно на спортивной карьере и избегает политических комментариев.

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