закрыть
21 июня 2026, воскресенье, 15:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Скромная свадьба на 300 человек»: Арина Соболенко планирует «камерное» торжество

4
  • 21.06.2026, 15:23
  • 1,274
«Скромная свадьба на 300 человек»: Арина Соболенко планирует «камерное» торжество
Фото: t.me/tribuna_by

Теннисистка сообщила, что уже определилась с датой и местом.

Первая ракетка мира Арина Соболенко сообщила, что уже определилась с датой и местом свадьбы. В марте теннисистка получила предложение от бизнесмена Георгиоса Франгулиса.

«Я не хочу большую свадьбу — максимум человек 300. С масштабной вечеринкой, где все повеселятся», — говорит спортсменка.

Арина Соболенко и Георгиос Франгулис
Фото: t.me/tribuna_by

«Ну да, всего 300 гостей — можно сказать, скромное камерное торжество», — шутят в соцсетях.

В конце 2020 года теннисистка подписала провластное письмо белорусских спортсменов, а в начале 2021 года участвовала в новогоднем телеобращении Александра Лукашенко, что вызвало критику в международном сообществе.

После начала войны в Украине Соболенко столкнулась с давлением и бойкотом со стороны части украинских спортсменок. В июне 2023 года она заявила, что не поддерживает ни войну, ни Александра Лукашенко.

В более поздних интервью теннисистка подчеркивает, что выступает против военных действий, сосредоточена исключительно на спортивной карьере и избегает политических комментариев.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко
G7, Трамп и новая логика войны
G7, Трамп и новая логика войны Петр Олещук
Привет из Геленджика
Привет из Геленджика Ирина Халип