Жителям Крыма предложили выключить кондиционеры 6 21.06.2026, 15:29

Из-за проблем с электричеством после налета дронов.

Жителей Крыма призвали ограничить потребление электричества на время ликвидации аварии в энергосистеме региона. С предложением выключить кондиционеры и избыточные электроприборы выступил советник главы оккупационных властей полуострова Олег Крючков. В воскресенье температура воздуха в Крыму находится на уровне 30 градусов Цельсия.

Крым оказался частично обесточен после атаки украинских беспилотников. Свет пропал в Северо-Западном, Центральном и Южнобережном энергорайонах, сообщили в «Крымэнерго». Причиной названы «повреждения в электрических сетях». Назначенный Россией «губернатор» Севастополя объявил о введении веерных отключений электроэнергии «для ликвидации перегруза сетей за пределами» города. График будет публиковать «Севастопольэнерго».

В ЕДДС сообщили, что свет в городе пропал около 9:30. Через два часа Развозжаев отчитался, что «в большинстве районов» снабжение восстановлено. Для устранения нехватки электроэнергии в Севастополе запустили два блока Мобильной газотурбинной электростанции (МГТЭС), рассказали местные жители «Крымскому ветру». Объект, включающий шесть газотурбинных установок общей мощностью 129,3 МВт, расположен в Балаклавском районе.

Помимо Севастополя, электричество пропало в Алуште, Армянске, Красноперекопске и Джанкое. В последнем из-за «аварии на электросетях» также ограничили водоснабжение, сообщил «глава» городской администрации Игорь Ивин. По его словам, на время ремонта воду будут подавать по схеме: два часа подачи, два часа отключения.

В ночь на 21 июня украинские военные атаковали нефтебазу в Керчи и порт «Кавказ», который обслуживает Керченскую переправу. Об ударах по объектам электроэнергетики при этом не сообщалось. Назначенный Россией «глава» Крыма заявил о гибели четырех человек и 28 пострадавших. На полуострове полностью прекратили продажу топлива. В свою очередь краснодарские власти закрыли Керченскую переправу.

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