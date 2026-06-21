Зеленский заявил, что НПЗ в Тюмени поразили новые дроны 1 21.06.2026, 16:42

Владимир Зеленский

С дальностью до 3000 км.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил атаку на Тюменский нефтеперерабатывающий завод (ТНПЗ) 20 июня. По его словам, для удара использовались новые дроны компании Fire Point. «Наши дальнобойные санкции достигли Тюменского региона России. Целью стал объект нефтепереработки — более чем в 2000 километров от нашей государственной границы. Эффективно. Отработали новые модернизированные дроны FP. Теперь они могут достигать целей на расстоянии 3000 километров», — отметил Зеленский.

В Генштабе ВСУ также сообщили о «поражении» Тюменского нефтезавода, ранее известного как Антипинский НПЗ. Степень ущерба уточняется. По данным ведомства, ТНПЗ имеет мощность до 9 млн тонн в год и является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Западной Сибири. Завод производит дизельное топливо, бензин, битум, мазут. В Генштабе заявляют, что часть продукции идет на нужды российской армии. Губернатор Тюменской области Александр Моор подтверждал атаку на НПЗ, однако заверял, что она была отражена и завод не пострадал. При этом местные жители сообщали о сильном пожаре в восточной части Тюмени, где располагается объект.

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