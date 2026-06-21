«Вот что творится на Мариупольской трассе»
- 21.06.2026, 17:41
Россияне потрясены последствиями новой атаки ВСУ.
Российские водители показывают, как выглядит движение по мариупольской трассе на оккупированных территориях. На видео, снятом из машины, по обочинам дороги видны сгоревшие грузовики, бензовозы и другая поврежденная техника. Водитель проезжает частично подорванный мост, на полотне которого крупная дыра от взрыва. Часть моста отгорожена, пишет «Диалог».
Судя по реакции водителя, маршрут остается под постоянной угрозой ударов, а машины вынуждены ехать на высокой скорости.
Украинская армия продолжает держать огневой контроль над ключевыми дорогами, которыми Россия снабжает свои войска на оккупированных территориях Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Особенно важной для российской логистики остается трасса в направлении Мариуполя.
На опубликованных кадрах водитель показывает последствия ударов по технике на дороге и говорит, что перед ним снова прилетел беспилотник.
«Вот, Мишань, хотели мост взорвать... Прилетело, б****. И вот, сыночка, что творится на мариупольской трассе, б****. Вот. У****** просто металловоз, б****, в кабину, н****! Всё, б****, сгорел мужик... Вот такая дорожка, сынок. Ме-тал-ло-воз. Всем удачного дня. Миша, у****** вот передо мной... беспилотник, б****. Вот он.
Волновахский пост, б****. Хух, б****. Погнали дальше!» — говорит мужчина за кадром.
Военные каналы пишут, что такие видео показывают новую реальность российской логистики: дороги, которые должны были быть тыловыми маршрутами снабжения, превращаются в опасные коридоры, где под удар попадают грузовики, топливо и техника.