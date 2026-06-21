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«Вот что творится на Мариупольской трассе»

  • 21.06.2026, 17:41
«Вот что творится на Мариупольской трассе»

Россияне потрясены последствиями новой атаки ВСУ.

Российские водители показывают, как выглядит движение по мариупольской трассе на оккупированных территориях. На видео, снятом из машины, по обочинам дороги видны сгоревшие грузовики, бензовозы и другая поврежденная техника. Водитель проезжает частично подорванный мост, на полотне которого крупная дыра от взрыва. Часть моста отгорожена, пишет «Диалог».

Судя по реакции водителя, маршрут остается под постоянной угрозой ударов, а машины вынуждены ехать на высокой скорости.

Украинская армия продолжает держать огневой контроль над ключевыми дорогами, которыми Россия снабжает свои войска на оккупированных территориях Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Особенно важной для российской логистики остается трасса в направлении Мариуполя.

На опубликованных кадрах водитель показывает последствия ударов по технике на дороге и говорит, что перед ним снова прилетел беспилотник.

«Вот, Мишань, хотели мост взорвать... Прилетело, б****. И вот, сыночка, что творится на мариупольской трассе, б****. Вот. У****** просто металловоз, б****, в кабину, н****! Всё, б****, сгорел мужик... Вот такая дорожка, сынок. Ме-тал-ло-воз. Всем удачного дня. Миша, у****** вот передо мной... беспилотник, б****. Вот он.

Волновахский пост, б****. Хух, б****. Погнали дальше!» — говорит мужчина за кадром.

Военные каналы пишут, что такие видео показывают новую реальность российской логистики: дороги, которые должны были быть тыловыми маршрутами снабжения, превращаются в опасные коридоры, где под удар попадают грузовики, топливо и техника.

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