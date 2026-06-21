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«Осенью начнется»

  • 21.06.2026, 18:28
«Осенью начнется»
Евгений Гольман
Фото: dialog.ua

Z-блогер призвал россиян запасаться спичками и картошкой.

Известный российский Z-блогер Евгений Гольман ожидает голода в России уже ближайшей осенью. Он советует соотечественникам запасаться товарами первой необходимости уже сейчас, пока не поздно.

Об этом сообщает «Диалог».

«Стране (конец)…, поэтому закупайте гречку, масло. Вы видите, что происходит в Иркутске: солярки нет, посевной (нет). Также выступление видели в Якутии министра экономики? Ну просто (ужас)! А у нас тут пляски, поэтому, ребята, закупаемся: соль, спички, тушенку. Готовимся к осени. Я вам весной говорил: копайте картошку, потому что будем только ее жрать: жареную, вареную, в мундирах, по-деревенски», — заявил пропагандист.

Он обвинил в случившемся российские власти, заподозрив их в работе на Запад.

«Это последствия того, что нам втирают… Ребят, никто воевать не собирается! (…) Договорнячок. Я по-другому это назвать не могу. Мне стыдно, что государственные люди цепляют на себя героев России и рассказывают, что все (замечательно). Не все! Прекратите (врать)!» — потребовал Гольман.

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