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Коул об освобождении политзаключенных в Беларуси: Их будет больше!

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  • 21.06.2026, 19:11
Коул об освобождении политзаключенных в Беларуси: Их будет больше!
Джон Коул

Спецпосланник Трампа может прибыть в Минск.

Очередную запись об освобождении политзаключенных сделал в соцсети Х специальный посланник президента США по Беларуси Джон Коул.

Он отреагировал на публикацию Светланы Тихановской в связи с годовщиной выхода на свободу ее мужа — блогера Сергея Тихановского.

«Их будет больше!» — написал Коул.

15 июня спецпосланник заявил, что вскоре может в очередной раз прибыть в Минск.

Пользовательница соцсети Х Lisa, в профиле которой указано, что она жена политзаключенного, спросила у Коула: «Когда мы можем ожидать вас в Минске?» На это он лаконично ответил: «Скоро».

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