Коул об освобождении политзаключенных в Беларуси: Их будет больше!3
- 21.06.2026, 19:11
Спецпосланник Трампа может прибыть в Минск.
Очередную запись об освобождении политзаключенных сделал в соцсети Х специальный посланник президента США по Беларуси Джон Коул.
Он отреагировал на публикацию Светланы Тихановской в связи с годовщиной выхода на свободу ее мужа — блогера Сергея Тихановского.
«Их будет больше!» — написал Коул.
15 июня спецпосланник заявил, что вскоре может в очередной раз прибыть в Минск.
Пользовательница соцсети Х Lisa, в профиле которой указано, что она жена политзаключенного, спросила у Коула: «Когда мы можем ожидать вас в Минске?» На это он лаконично ответил: «Скоро».