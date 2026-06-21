Пять последствий отзыва президентом Польши награды у президента Украины 21.06.2026, 19:23

1,232

Фото: Wikimedia Commons

Это решение выходит за пределы чисто символического жеста.

Президент Польши Кароль Навроцкий объявил о решении лишить украинского лидера Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши — ордена Белого орла, сообщает BBC.

Это случилось через три недели после того, как Зеленский своим указом предоставил элитному подразделению украинской армии почетное наименование «имени Героев УПА».

Отношение к Украинской повстанческой армии в Украине и Польше кардинально отличается, и это стало причиной масштабного возмущения в польском информационном пространстве.

За прошедшие с тех пор дни градус напряжения, казалось, несколько снизился. Однако вечером в пятницу, 19 июня, Навроцкий выступил с обращением к народу, в котором объявил, что орден у Владимира Зеленского он все же отбирает.

Это решение выходит за пределы чисто символического жеста и способно оказать огромное влияние на внутреннюю политику Польши и Украины, а также на межгосударственные отношения в Европе.

Кароль Навроцкий и Владимир Зеленский

Фото: Reuters

Последствие первое: так забрал или не забрал?

Орден Белого орла имеет более чем трехсотлетнюю историю, на протяжении которой его отбирали только один раз. Это случилось в 1932 году, а «жертвой» стал известный польский политик того времени Винценты Витос. Спустя семь лет орден Витосу вернули, но факт состоит в том, что какой-то устоявшейся процедуры лишения кого-либо этого ордена попросту не существует. А это означает, что и вопрос, продолжает ли Зеленский оставаться кавалером этого ордена, остается открытым.

С одной стороны, конституция Польши устанавливает, что акты президента этой страны вступают в силу только после того, как их подпишет премьер-министр. Такая подпись премьера называется контрасигнатой. Конституция устанавливает 30 исключений из этого правила, и среди них, например, значится награждение орденами и другими знаками отличия, но не значится лишение этих наград. Другими словами, в этой логике Навроцкий может своим решением наградить кого угодно тем же орденом Белого орла, но без подписи Дональда Туска не может этот орден отобрать.

С другой стороны, указывают некоторые польские юристы, закон о наградах предусматривает, что президент может своим решением лишить любого человека ордена в случае, если награждение стало следствием введения в заблуждения или — и, судя по всему, именно это касается Владимира Зеленского, — «если награжденный совершил деяние, в результате которого стал недостоин ордена или награды». Контрасигнаты премьера в таком случае закон не предусматривает.

Дональд Туск

Фото: Klaudia Radecka/NurPhoto via Getty Images

Должен ли Дональд Туск подписать акт Навроцкого для того, чтобы Зеленский лишился ордена? Пока что непонятно. Польский премьер уже отреагировал на решение Кароля Навроцкого, заявив, что «задача президентов Украины и Польши — это снижать градус эмоций, а не подогревать напряженность», однако из этих слов не ясна позиция Туска по сути.

В любом случае, формально Владимир Зеленский остается кавалером ордена Белого орла, пока решение о лишении его этой награды не будет опубликовано в официальном вестнике польской власти — Monitor Polski, издаваемом именно правительственным центром законодательства.

Последствие второе: цугцванг для Туска

В любом случае Дональд Туск сейчас оказался в крайне неудобном положении: любое его решение по поводу ордена Владимира Зеленского несет имиджевые риски и угрозы для рейтинга — и его лично, и его политической силы в целом. Это важно, поскольку Польша уже фактически живет в режиме избирательной кампании к критически важным парламентским выборам, которые должны состояться в следующем году.

Если Дональд Туск подпишет решение о лишении Зеленского ордена или другим образом «пропустит» его, он символически присоединится к украиноскептичному политическому лагерю Навроцкого, признает правоту президента, что невероятно усложнит возможность продуктивного взаимодействия с Киевом.

Если Туск заблокирует это решение президента, он не только пойдет против мнения большинства поляков, зафиксированного соцопросами, но и тут же попадет под шквал критики как «пособник бандеровцев», а то и «проукраинский политик» — а в нынешней Польше такой эпитет звучит хуже проклятия.

К этому нужно добавить, что эпопея с лишением Зеленского ордена происходит на фоне масштабного скандала в сфере здравоохранения, который возмутил польское общество и потенциально может затронуть верхушку партии Дональда Туска. Одним словом, польский премьер попал в идеальный шторм, этим с удовольствием пользуются его политические оппоненты, и выгрести из этой ситуации Туску будет крайне сложно.

Две недели назад, когда скандал только разгорался, Gazeta Wyborcza писала, что если Туск окажется перед дилеммой, лишать Зеленского ордена или нет, то он не станет перечить Навроцкому. «Туск не пойдет против мнения большинства общества. К тому же по вопросу УПА он придерживается схожей позиции», — приводит издание слова источника из окружения премьера.

С того времени Туск провел как минимум два разговора с Владимиром Зеленским — об их подробностях не сообщалось. Туск говорил о том, что «понимает чувства Навроцкого», выступавшего с инициативой лишения украинского президента ордена, но ни разу не сообщал общественности о своей личной позиции на этот счет.

Последствие третье: судьба гданьской конференции

Скандал с наградами разворачивается еще и за считанные дни до открытия Ukraine Recovery Conference — большой конференции по восстановлению Украины, которая должна состояться на будущей неделе в польском Гданьске, родном городе и Дональда Туска, и Кароля Навроцкого.

Эта конференция, несомненно, важна для Украины: на ней Киев ставит перед собой задачу не только лишний раз обратить внимание мира на продолжающуюся войну, но и привлечь финансирование в истощенную военными действиями экономику страны.

Участники шествия в годовщину вступления Польши в ЕС в Гданьске, 1 мая 2026 года

Фото: Agnieszka Pazdykiewicz/Getty Images

Не менее важно это мероприятие и для Польши. Во-первых, безупречные организация и проведение конференции должны подтвердить амбиции Варшавы в качестве лидера центральноевропейского региона, центра притяжения и «эксперта» по Украине. Во-вторых, огромные надежды на нее возлагал польский бизнес, кровно заинтересованный в том, чтобы мимо него не прошли будущие многомиллиардные контракты на восстановление Украины. «Каждый хотел бы, помогая Украине, также заработать», — констатировал Туск накануне очередного витка скандала с орденом.

Среди топ-участников гданьской конференции ожидались сам Туск, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский. Буквально за несколько часов до объявления Навроцким о своем решении по ордену польское издание WP.pl сообщило, что в Гданьск собирается приехать и немецкий канцлер Фридрих Мерц.

В нынешних обстоятельствах, на фоне скандала с орденом, шансы Владимира Зеленского на участие в конференции — в конце концов, и так официально не подтвержденное — сильно снизились. Но отказ президента Украины приехать в Гданьск по факту резко снизит статус этого мероприятия. Источники BBC в окружении президента Украины говорят, что окончательное решение относительно поездки в Гданьск до сих пор не принято. Однако даже если Зеленский появится на конференции, атмосфера на ней будет безнадежно испорчена.

Последствие четвертое: ответ Киева

Уже первые реакции на решение Кароля Навроцкого из Украины показали, что поляки, возможно, сами того не желая, достигли эффекта сплочения украинского общества, сравнимого разве что с ситуацией после знаменитой перепалки Владимира Зеленского с Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом в Овальном кабинете в феврале прошлого года.

В Украине и раньше критиковали назидательный тон польских политиков, позволяющих себе указывать, каких исторических персонажей украинцам чествовать, а каких нет. Здесь называли обостренную концентрацию поляков на вопросах давно минувших дней во время продолжающейся горячей войны, каждый день уносящей жизни украинцев, мелочностью и даже истеричностью. И сложно было ожидать какой-либо другой реакции на решение Навроцкого даже со стороны заядлых критиков Владимира Зеленского внутри страны.

Украинские комментаторы напоминали, что кавалерами ордена Белого орла остаются российская императрица Екатерина II, приложившая руку к разделу Польши в XVIII веке, союзники Гитлера Миклош Хорти и Бенито Муссолини, и, в конце концов, экс-канцлер Германии Герхард Шредер, не скрывающий своих теплых чувств к Владимиру Путину. На этом фоне лишение Владимира Зеленского этой награды сложно воспринять иначе как сюрреализм, писали они.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Фото: Andrew Harnik/Getty Images

«Лишение президента Зеленского ордена Белого орла показывает отношение президента Навроцкого ко всему украинскому народу и Вооруженным силам Украины, что бы ни говорил нам президент Навроцкий… Жаль, что президент Навроцкий ни разу не был в Украине и, похоже, не планирует. Но я надеюсь на ответственность украинской и польской элит и обществ», — написал в фейсбуке депутат Верховной рады от оппозиционной партии «Европейская солидарность», сопредседатель группы межпарламентских связей с Польшей Николай Княжицкий.

«Не тех бьешь, Навроцкий. Рейтинг и ненависть к украинцам ослепляют, не позволяя увидеть реальную угрозу для Польши. Но с ней воюет Украина, а не президент Навроцкий», — написал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Уже спустя считанные часы после объявления Навроцким о своем решении лишить Владимира Зеленского ордена министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, который как дипломат работал в том числе в Варшаве, заявил, что после «стратегической ошибки» и «безрассудных действий» польского президента он не видит больше возможности хранить другой польский орден — Командорский крест ордена «За заслуги перед Польшей», которым он был награжден в октябре 2022 года.

На следующее утро об отказе от Золотого офицерского креста того же ордена заявил глава Офиса президента Украины, бывший глава военной разведки генерал Кирилл Буданов. «Убежден, что этот жест президента Польши — не о справедливости или чем-то подобном… Как и любой украинец, я не могу оставаться в стороне и просто наблюдать за тем, как против наших граждан безосновательно и искусственно раскручивается маховик ненависти», — объяснил он свой шаг.

Об отказе от польского ордена заявил и действующий посол Украины в этой стране Василий Боднар. Вероятно, «флешмоб» со сдачей польских госнаград на этом не закончится.

Сам президент Владимир Зеленский с самого начала этого скандала не комментировал заявления Кароля Навроцкого и его окончательное решение.

«Устраивать такое во время войны с Россией из-за исторической памяти — это не очень дальновидно. Памятью Навроцкий от россиян не отобьется в случае чего», — прокомментировал происходящее для Би-би-си источник в окружении президента.

Последствие пятое: что дальше?

Пока что непонятно, собираются ли Киев и Варшава ограничиться во многом символическими реакциями на произошедшее или будут эскалировать ситуацию дальше — и если да, то до какой степени.

Тем не менее, очевидно, что если целью Варшавы было вынудить Киев пересмотреть его политику исторической памяти, то в этом отношении она потерпела сокрушительное фиаско. Центр специальных операций «Север» явно и дальше будет «имени Героев УПА», несмотря (и даже вопреки) всей фрустрации поляков по этому поводу.

Украинско-польские отношения, весьма вероятно, уйдут на новый виток кризиса, глубину которого сейчас предвидеть сложно. Среди польских политиков раздаются голоса, призывающие власть саботировать работу жешувского аэропорта — главного логистического хаба в поставках западной военной помощи в Украину, или блокировать только что начатые Киевом переговоры о вступлении в ЕС. Впрочем, эти призывы — ничто по сравнению с предложениями проверить сотрудников польских государственных органов на украинское происхождение, прозвучавшие на прошлой неделе в Сейме.

В любом случае, уже сейчас можно уверенно предсказать, что около миллиона украинских граждан, пребывающих ныне на территории Польши, вряд ли в ближайшее время почувствуют более теплое отношение со стороны на глазах правеющего польского общества, антиукраинский сентимент которого в преддверии парламентских выборов будет поддерживаться представителями главных политических лагерей.

Охлаждение межгосударственных отношений на линии Киев-Варшава, вероятно, приведет и к тому, что Польша продолжит оставаться за бортом нового раунда консультаций на тему вероятных будущих мирных переговоров — зачатки этого процесса можно было наблюдать на прошлой неделе, когда в Лондоне мирный процесс обсуждали лидеры Украины, Германии, Франции и Великобритании. В Варшаве давно подозревали, что Берлин не прочь отодвинуть Варшаву на второй план в этих переговорах, а теперь, когда о доверии и взаимопонимании между Варшавой и Киевом говорить не приходится, это будет сделать еще легче.

Еще один открытый вопрос — как нынешний кризис скажется на десятках если не сотнях низовых украинско-польских инициатив, касающихся самых различных сфер жизни обоих государств, обоих народов, которые появились и заработали до большой войны и во время нее.

И, пожалуй, главный вызов, который стоит сейчас перед обеими странами — это потребность переписать заново саму формулу украинско-польских отношений на принципиально новом фундаменте. Вопрос состоит в том, возможно ли это в принципе, во-первых, на фоне нынешнего кризиса, а во-вторых, в разгар полномасштабной войны, которую ведет Украина.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com