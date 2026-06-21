Почему Путин молчит об ударе по Москве 2 21.06.2026, 19:35

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Внутри самой РФ существует определенный «конфликт регионов».

Российский диктатор до сих пор не прокомментировал удар по Московскому НПЗ, потому что провал слишком серьёзный, и непонятно, кого назначить виновным. Такое мнение высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в интервью «Украинскому радио», пишет unian.net.

«Что он может сказать о Москве? Натаскали всё, что могли, вырубили гектары полей, расставили „Торы“, „Буки“, С-300, С-400 в черте городов, по домам и центрам – куда только не напихнули. И основная эффективность их ПВО – это то, что они попали в цистерну с топливом в центре Москвы. На самом деле он не может это комментировать в рамках своей коммуникации с россиянами. Видно, что просто не назначили виновного», – отметил Тимочко.

Аналитик также отмечает, что внутри самой РФ существует определенный «конфликт регионов».

«Они недолюбливают друг друга в пределах своих регионов. Там все против всех и в то же время все понимают, что находятся в одном котле. Но в Кремле есть внутреннее понимание того, что война – это уже не вопрос победы для Путина, а прямая угроза для режима Путина и российских политических элит. (...) Речь идет о внутренней дискуссии или о том, что определенные элиты прощупывают настроения российского общества: готово ли оно морально принять отсутствие Путина», – добавил Тимочко.

Отметим, украинские удары дронами по нефтеперерабатывающему заводу в Москве стали частью систематической кампании «дальнобойных санкций», которая подрывает способность России экспортировать нефть и финансировать войну.

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