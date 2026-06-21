Выпускница из Слонима набрала максимальные 400 баллов по ЦЭ и ЦТ 21.06.2026, 20:34

Фото: "Слонимский Вестник"

Сдавала выпускница русский язык, английский, а также обществоведение.

«Фантастические 400 баллов — реальность для Анны Козелецкой», пишет «Слонимский Вестник». Это еще одна выпускница 2026 года, которой удалось набрать максимальное количество баллов по итогам централизованных экзаменов (ЦЭ), централизованного тестирования (ЦТ) и школьного аттестата. К такому результату Козелецкую — помимо своих усилий — привели педагоги средней школы № 3 города Слонима.

Слонимчанка Анна Козелецкая получила средний балл аттестата 10, а также сдала ЦТ и ЦЭ без единой ошибки. Сдавала выпускница русский язык, английский, а также обществоведение.

Как рассказывает «Слонимский Вестник», в школе у девушки проявился лингвистический талант — вероятно, этому поспособствовала любовь к чтению. Вместе с учительницей русского языка и литературы Людмилой Шевченко девушка подготовилась к республиканской олимпиаде по этим предметам и неплохо там выступила, получив диплом.

Сама Анна считает, что получить максимум баллов на экзаменах и тестировании «может каждый». Правда, с условием, что сам ученик этого желает и готов прикладывать усилия. Но отдыхать и общаться с друзьями тоже нужно — для этого выпускница советует уже с подросткового возраста учиться тайм-менеджменту.

Чтобы хорошо справиться с тестами, Анна также рекомендует сперва как следует овладеть теорией. «Натаскиваться» только на тесты, не владея знаниями в полном объеме, не ее стратегия. Это помогло: по словам выпускницы, ни одного неожиданного вопроса в тестах ей не встретилось.

— Анна имеет сильный внутренний стержень. Если она поставила себе цель — обязательно ее достигнет. Я очень горжусь дочерью и счастлива, что у нее все получилось, — призналась мама выпускницы Ольга.

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