В США бензин дешевеет и стоит почти как в Беларуси 1 21.06.2026, 21:00

Фото: Firstpost

Интересная арифметика.

Белорусам, которые любят спорить о цене топлива, стоит на минуту отложить мифы про «заоблачную Америку» и взять калькулятор. После пересчёта галлонов в литры выясняется неприятная для кухонных экспертов вещь: цена на бензин в США почти такая же, как в Беларуси, пишет «Белорусы и рынок».

Американские 4 доллара – это не за литр

Главная ошибка в таких спорах простая. В США бензин считают галлонами, а в Беларуси – литрами. Поэтому фраза «почти 4 доллара за галлон» у многих в голове превращается в «почти 4 доллара за литр». И вот уже рождается страшилка: мол, в Америке на заправке оставляют половину зарплаты.

На самом деле один американский галлон – это примерно 3,785 литра. Если средняя цена бензина в США составляет $3,999 за галлон, то один литр стоит около $1,06. По курсу Нацбанка это примерно 2,94 белорусского рубля за литр.

Теперь смотрим на Беларусь. На 21 июня АИ-95 стоит 2,67 рубля за литр, АИ-92 – 2,57 рубля. То есть средний американский бензин дороже белорусского АИ-95 примерно на 27 копеек за литр. Дороже – да. «Заоблачно» – нет.

Если заправить 50 литров, то в США по средней цене это обойдётся примерно в 147 рублей в пересчёте на белорусские деньги. В Беларуси такой же объём АИ-95 – около 133,5 рубля.

Разница – примерно 13–14 рублей на баке. Это деньги. Но это не та пропасть, которую часто рисуют в разговорах: «там бензин золотой, а у нас почти подарок». Нет, подарков на АЗС не бывает. Просто американский галлон звучит страшнее, чем выглядит после нормального пересчёта.

Почему в США бензин начал дешеветь

Средняя цена обычного бензина в США опустилась ниже 4 долларов за галлон впервые с марта. Причина – снижение нефтяных котировок и ожидания, что напряжённость вокруг поставок нефти ослабнет.

Для американского рынка это важно: там цена на заправке быстро реагирует на нефть, логистику, налоги, спрос и региональные особенности. Поэтому топливо может заметно дорожать и дешеветь за короткий срок.

В Беларуси всё иначе. Цена на бензин меняется не так рыночно и не так нервно. Она фактически регулируется – через решения государства и концерна «Белнефтехим».

Америка большая, цены разные

Говорить «в США бензин стоит столько-то» – это примерно как говорить «в Европе такая-то зарплата». В среднем можно посчитать, но реальная картина сильно отличается по штатам.

В Калифорнии бензин заметно дороже среднего уровня. Там цена может быть выше 5,5 доллара за галлон – это уже больше 4 рублей за литр в пересчёте на белорусские деньги.

А в Южной Каролине или других более дешёвых штатах цена может быть около 3,5 доллара за галлон. Это уже примерно 2,6 рубля за литр – почти как в Беларуси или даже чуть дешевле АИ-95.

Вот тут и ломается удобная легенда. В США нет одной цены. Есть огромный рынок, разные налоги, разная логистика и разные условия. Где-то бензин действительно дорогой. Где-то – почти белорусская цена.

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