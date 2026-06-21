Фискальные власти РФ решили отступать по всем фронтам2
- Виталий Шапран
- 21.06.2026, 20:41
- 2,060
Минфину понадобятся сразу два чемодана.
Налоговая реформа в РФ провалилась. Единственный инвестиционный ресурс для РФ – заморозить вклады населения.
По итогам ПМЭФ-2026 (Петербургский международный экономический форум – ред.) еще не было видно, что налоговая реформа в РФ полностью провалилась. Это стало понятно на прошлой неделе.
Фискальные власти РФ решили отступать по всем фронтам. Диктатор лично пообещал заморозить порог в 20 млн рублей для малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения.
Вслед за этим Минфин РФ анонсировал перенос технологического сбора с продажи ИТ на конец года. А еще позже РССП (Реестр системы сертификации персонала – ред.) начал требовать увеличить инвестиционный вычет с 3% до 8%, правительство согласилось на 6%.
Можно было бы поздравить российский бизнес с победой фискальной гидры, которая осознала, что кривая Артура Лаффера работает. Но здесь возникает вопрос уже к Минфину РФ: как же он будет исполнять бюджет, когда фискальный террор перевели в обратный режим?
Наверное, за счет заимствований, право на увеличение которых без согласования с парламентом получил Минфин РФ на прошлой неделе.
Чтобы контролировать дефицит (консолидированного) бюджета, Минфину РФ нужно в 2026 году дополнительно найти еще где-то 10–20 трлн рублей. Найти их на рынке негде, разве что административным путем (путем печатания денег или замораживания вкладов граждан и покупки на высвободившуюся ликвидность государственных облигаций).
Трудно сказать, когда россияне приступят к реализации этого сценария. Но его вероятность растет по мере ухудшения российских перспектив на рынке нефти.
Виталий Шапран, «Фейсбук»