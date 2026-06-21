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Фискальные власти РФ решили отступать по всем фронтам

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  • Виталий Шапран
  • 21.06.2026, 20:41
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Фискальные власти РФ решили отступать по всем фронтам

Минфину понадобятся сразу два чемодана.

Налоговая реформа в РФ провалилась. Единственный инвестиционный ресурс для РФ – заморозить вклады населения.

По итогам ПМЭФ-2026 (Петербургский международный экономический форум – ред.) еще не было видно, что налоговая реформа в РФ полностью провалилась. Это стало понятно на прошлой неделе.

Фискальные власти РФ решили отступать по всем фронтам. Диктатор лично пообещал заморозить порог в 20 млн рублей для малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения.

Вслед за этим Минфин РФ анонсировал перенос технологического сбора с продажи ИТ на конец года. А еще позже РССП (Реестр системы сертификации персонала – ред.) начал требовать увеличить инвестиционный вычет с 3% до 8%, правительство согласилось на 6%.

Можно было бы поздравить российский бизнес с победой фискальной гидры, которая осознала, что кривая Артура Лаффера работает. Но здесь возникает вопрос уже к Минфину РФ: как же он будет исполнять бюджет, когда фискальный террор перевели в обратный режим?

Наверное, за счет заимствований, право на увеличение которых без согласования с парламентом получил Минфин РФ на прошлой неделе.

Чтобы контролировать дефицит (консолидированного) бюджета, Минфину РФ нужно в 2026 году дополнительно найти еще где-то 10–20 трлн рублей. Найти их на рынке негде, разве что административным путем (путем печатания денег или замораживания вкладов граждан и покупки на высвободившуюся ликвидность государственных облигаций).

Трудно сказать, когда россияне приступят к реализации этого сценария. Но его вероятность растет по мере ухудшения российских перспектив на рынке нефти.

Виталий Шапран, «Фейсбук»

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