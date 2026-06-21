Украина поразила три из пяти автомобильных паромов на Керченской переправе 4 21.06.2026, 20:22

3,194

Фото: "Агентство"

На Крымском мосту — коллапс.

Украина поразила три из пяти автомобильных паромов на Керченской переправе в Крыму. Видео с тремя горящими судами опубликовал украинский мониторинговый телеграм-канал Exilenova+.

По данным источника, паромы были поражены во время атаки на порт «Кавказ», который сейчас также горит. Судя по расцветке судов, это именно автомобильные паромы, пишет «Агентство».

Власти Краснодарского края подтвердили атаку только на один автомобильный паром. Однако вся переправа с сегодняшнего дня закрыта. Чиновники рекомендовали использовать для проезда в Крым сухопутный маршрут через аннексированные территории Украины, который с начала мая находится под интенсивными обстрелами украинских военных.

Тем временем на Крымском мосту, который остался одной из немногих дорог на большую землю, образовался огромный затор на 700 машин. На въезд в Крым очереди нет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com