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В Беларуси со скидкой продают конфискованный McLaren 720S Spider

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  • 21.06.2026, 19:51
В Беларуси со скидкой продают конфискованный McLaren 720S Spider
Фото: torgikonfiskat.by

Разгон автомобиля до 100 км/ч занимает всего 2,9 секунды.

В Гродно в пятый раз пытаются продать конфискованный McLaren 720S Spider. Эксклюзивный британский спорткар, изъятый в доход государства, уже два месяца не может обрести нового владельца. Из-за отсутствия спроса лот выставляют на торги уже в пятый раз, при этом его стоимость упала более чем на 200 тысяч рублей.

Динамика падения цены

24 апреля 2026 года — состоялся первый аукцион, на котором за автомобиль планировали получить свыше 1,04 млн рублей. Желающих купить машину не нашлось.

3 июня 2026 года — к моменту проведения четвертых торгов ценник снизился на 156 тыс. рублей.

24 июня 2026 года — дата проведения следующих, пятых по счету торгов. Текущая начальная стоимость лота составляет чуть более 833 тыс. рублей (изначально цена упала с пикового 1 млн до этой отметки).

Характеристики и состояние суперкара

McLaren 720S Spider был выпущен в 2019 году. Это мощный родстер со следующими параметрами:

Двигатель: 4,0-литровый V8 twin-turbo мощностью 720 л.с.

Динамика: разгон до 100 км/ч занимает всего 2,9 секунды.

Максимальная скорость: 341 км/ч (при поднятой крыше).

Пробег: символический — всего 313 км.

Фото: torgikonfiskat.by
Фото: torgikonfiskat.by

Текущее состояние машины оценивается как удовлетворительное. Из нюансов: на лакокрасочном покрытии кузова присутствуют мелкие царапины, а также полностью разряжена аккумуляторная батарея (при этом двигатель успешно запускается с ключа).

Как редкий спорткар попал на аукцион

Автомобиль прибыл в Беларусь из Литвы еще в ноябре 2021 года. Организаторы схемы серого импорта пытались сэкономить на таможенных пошлинах: они снизили реальную стоимость машины в документах в 14 раз и оформили ввоз на гражданина с инвалидностью II группы (что дает право на льготы).

В действительности люксовый родстер перегоняли для последующей перепродажи на рынке Российской Федерации. Однако обман вскрылся, правоохранительные органы возбудили уголовное дело, а сам McLaren конфисковали.

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