Суд в Гродно конфисковал в доход государства суперкар McLaren за 260 тысяч евро 1 26.02.2026, 21:28

Белорус пытался ввезти в страну автомобиль, занизив его стоимость.

Люксовый автомобиль McLaren за 260 тысяч евро пытались незаконно ввезти в Беларусь еще в 2021 году, занизив стоимость в десятки раз. Тогда машину конфисковали, а спустя почти пять лет суд вынес приговор, сообщила телерадиокомпания «Гродно».

В ноябре 2021-го таможенники сообщали, что белорус пытался ввезти в страну автомобиль McLaren 720S Spider 2019 года выпуска, занизив его стоимость в 14 раз. Машину везли на лафете из Литвы.

По документам стоимость иномарки составила около 18 тысяч евро. Во время проверки сотрудники таможни установили, что реальная стоимость McLaren составляет более 260 тысяч евро.

Тогда в отношении 43-летнего беларуса возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 231 УК (Покушение на уклонение от уплаты таможенных платежей).

Приговор вынесли только сейчас. Как выяснилось, беларус, в отношении которого возбуждено уголовное дело, был директором литовской компании.

Как сообщается, «по предварительному сговору с неустановленными лицами работникам таможни были предоставлены документы, содержащие недостоверные сведения не только о стоимости и техническом состоянии автомобиля McLaren, но и о его получателе».

Договор об автоперевозке спорткара был составлен между инвалидом 2-й группы и гродненской фирмой-перевозчиком.

Суд признал мужчину виновным в покушении на уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 базовых величин (12 600 рублей). Автомобиль McLaren конфискован в доход государства.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com