Культовая книга Рэя Бредбери выходит на белорусском языке
- 21.06.2026, 9:12
Старт продаж — 23 июля.
Издательство «Янушкевіч» выпускает на белорусском языке «Віно з дзьмухаўцоў» Рэя Брэдбери, одного из классиков мировой литературы. Об этом издательство заявило в своих социальных сетях.
«У цэнтры сюжэту — дванаццацігадовы Даглас Сполдынг, які жыве ў ціхім гарадку Грынтаўн. Праз прызму дзіцячага ўспрымання звычайныя летнія будні ператвараюцца ў чараду дзіўных адкрыццяў, прыгод і першых важных жыццёвых урокаў. Галоўным сімвалам становіцца дзядулева віно з дзьмухаўцоў — своеасаблівая капсула часу, што захоўвае сонечныя дні», — напоминает «Янушкевіч» о сюжете этого произведения, впервые изданного еще в 1957 году.
Старт продаж 23 июля. До 20 июля книгу можно заказать по цене 53,90 злотых (около 40 беларусских рублей), после выхода — 59,90 злотых (около 45 беларусских рублей). Издательство не называет фамилию переводчика по соображениям безопасности. В марте 2026 года коалицию издательств, в которую входит «Янушкевіч», внесли в список «экстремистских формирований». Поэтому заказывать книгу Брэдбери из Беларуси опасно. Но вы можете купить ее, если живете за границей.