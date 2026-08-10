Трамп: США меняют стратегию в отношении Ирана 2 10.08.2026, 9:54

2,872

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Вашингтон не будет форсировать события.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время не планирует масштабной военной операции против Ирана и рассматривает возможность усиления экономического давления.

Об этом говорится в интервью американскому изданию Axios.

По словам Трампа, Соединенные Штаты пока не форсируют события и ведут с Тегераном косвенные переговоры. Он подчеркнул, что Вашингтон внимательно следит за экономической ситуацией в Иране, где наблюдается высокая инфляция и нехватка средств.

«Мы пока не форсируем события. Мы лишь ведем с ними полупереговоры. Просто наблюдаем за Ираном с его огромной инфляцией и тем, что у него нет денег», — отметил президент США.

Трамп также подчеркнул, что Иран находится в сложном экономическом положении и испытывает проблемы с финансированием своих вооруженных сил. По его словам, морская блокада со стороны США еще больше усугубила кризис.

В то же время глава Белого дома отметил, что снижение цен на нефть до 75 долларов за баррель уменьшает негативное влияние войны на американских потребителей. Он добавил, что ситуация может быть решена дипломатическим путем.

Переговоры и разногласия внутри Ирана

По информации источника, Иран, Оман и США предварительно согласовали условия судоходства через Ормузский пролив. В то же время официальное объявление соглашения откладывается из-за изменения позиции Тегерана.

Американские чиновники сообщают о внутренних разногласиях в руководстве Ирана. Часть представителей власти выступает за договоренности с США из-за риска экономического коллапса. Другая часть против любых уступок.

Напомним, Иран выдвинул новые требования для открытия Ормузского пролива. Среди них — отмена санкций, прекращение блокады, вывод американских войск из региона и размораживание активов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com