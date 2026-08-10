Сентябрь в Беларуси может оказаться по-летнему теплым1
- 10.08.2026, 10:47
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Сразу три погодные модели дают необычный прогноз.
Сентябрь в Беларуси может оказаться по-летнему теплым и заметно суше обычного.
Такой сценарий сейчас выдают сразу три независимые погодные модели: американская CFSv2, канадская CanSIPS и мультимодельный ансамбль NMME, пишет Telegram-канал «АлексбулПогода».
Все три системы прогнозируют в начале осени температуру выше климатической нормы, хотя конкретные оценки немного различаются.
Насколько будет тепло
Самый сдержанный прогноз дает мультимодельный ансамбль NMME. По его расчетам, температура в сентябре может быть на 1–2 градуса выше нормы.
Американская CFSv2 ожидает более заметное отклонение – примерно на 1,5–2°C.
Ну а самый теплый сценарий пока у канадской CanSIPS – +2,5...+3°C. Правда, в данном случае речь идет о температуре воздушной массы на высоте около 1,5 км, а не у поверхности земли.
При этом самая заметная аномалия ожидается южнее и западнее Беларуси – над Германией, Чехией и Венгрией. Но и наша страна, судя по нынешним расчетам, окажется в зоне повышенных температур.
Здесь прогноз тоже интересный. Расчеты указывают на повышенную вероятность того, что над Беларусью будет чаще господствовать высокое атмосферное давление.
Другими словами, циклоны и фронты могут наведываться к нам реже обычного. Если такой сценарий реализуется, сентябрь получится не только теплым, но и относительно сухим.
Переход от лета к осени в таком случае может оказаться более плавным, без резкого похолодания.
Пока это лишь сезонный прогноз, который показывает общую картину на месяц, а не погоду на каждый конкретный день. Поэтому даже при аномально теплом сентябре вполне возможны периоды похолодания и затяжных дождей. К тому же до начала осени еще есть время, а значит, долгосрочные расчеты могут заметно измениться.