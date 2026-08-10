Прага и Варшава окрасились в бело-красно-белые цвета
- 10.08.2026, 10:57
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Европейские столицы поддержали борьбу за свободную Беларусь.
На здании чешского Сената в центре Праги появился бело-красно-белый флаг, об этом сообщает «Салідарнасць».
— Вывешивание исторического беларуского флага на здании чешского Сената является выражением поддержки всем, кто, несмотря на препятствия и репрессии, не перестает бороться за свободную и справедливую Беларусь, – заявил председатель Сената Милош Выстрчил.
Солидарность с беларусами выказали и власти Польши. В Варшаве вечером 9 августа здание Дворца культуры подсветили также в цвета беларуского бело-красно-белого флага.