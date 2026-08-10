закрыть
15 августа 2026, суббота, 1:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Прага и Варшава окрасились в бело-красно-белые цвета

  • 10.08.2026, 10:57
  • 2,050
Прага и Варшава окрасились в бело-красно-белые цвета

Европейские столицы поддержали борьбу за свободную Беларусь.

На здании чешского Сената в центре Праги появился бело-красно-белый флаг, об этом сообщает «Салідарнасць».

— Вывешивание исторического беларуского флага на здании чешского Сената является выражением поддержки всем, кто, несмотря на препятствия и репрессии, не перестает бороться за свободную и справедливую Беларусь, – заявил председатель Сената Милош Выстрчил.

Солидарность с беларусами выказали и власти Польши. В Варшаве вечером 9 августа здание Дворца культуры подсветили также в цвета беларуского бело-красно-белого флага.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Солдат свободной Беларуси
Солдат свободной Беларуси Ирина Халип
Типичные варвары
Типичные варвары Аббас Галлямов
Ядерный взрыв в Подмосковье
Ядерный взрыв в Подмосковье Александр Невзоров
Дилемма для Запада
Дилемма для Запада Петр Олещук