Поклонники «Гарри Поттера» заставили изменить маршрут энергетического кабеля между Великобританией и Ирландией

Поклонники «Гарри Поттера» заставили изменить маршрут энергетического кабеля между Великобританией и Ирландией2
- 10.08.2026, 10:27
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В ВВС раскрыли подробности.
Поклонники «Гарри Поттера» добились изменения маршрута энергетического кабеля между Великобританией и Ирландией после того, как пожаловались, что он нарушит «мемориал» домового эльфа Добби, пишет bbc.com.
Энергетический кабель — это проводник для передачи и распределения электрического тока к зданиям, приборам и промышленным сетям. Один из них, соединяющий электросети Великобритании и Ирландии, проходит по пляжу, где снимали сцену гибели вымышленного персонажа Добби в фильмах о Гарри Поттере.
Руководитель проекта Саймон Людлам рассказал, что изначально кабель «должен был пройти прямо через» это место. Он рассказал об этом в одном из подкастов, однако когда его опубликовали, на компанию обрушились сотни звонков.
«Оказывается, мы собирались пройти прямо через могилу Добби», — объяснил ему коллега. «Добби? Кто такой Добби? Я не знаю никакого Добби», — спросил Людлам. «Это вымышленный персонаж из вымышленной книги, все это вымысел». «О чем вы вообще говорите?» «Нет, это очень, очень серьезно», — ответил коллега.
Людлам рассказал, что затем обсудил с проектировщиками, «как именно проложить кабель в обход, чтобы не приближаться к могиле Добби». «Многие были очень рады, и проект теперь продвигается, и Добби доволен», — добавил он.
В итоге кабель проложили по-другому, и «могила» была спасена.