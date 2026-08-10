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В Гродно отменили все квизы

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  • 10.08.2026, 10:32
  • 7,646
В Гродно отменили все квизы
Фото: instagram.com/smuzi_grodno

Жители города возмущены решением местных властей.

Интеллектуально-развлекательные игры в Гродно приравняли к массовым мероприятиям. Из-за этого большинство запланированных на август игр отменены, пишет Hrodna.life.

О временной отмене игр в своих соцсетях сообщили организаторы квизов «Вспомнить все», «Смузи», «Мозгобойня», «Туц-Туц», «Угадай мелодию» и «Матрешка».

Организаторы теперь должны получать на них разрешение в местном исполкоме. Подать заявление нужно за 15 дней до события. В заявлении необходимо указать данные организаторов, цели и место проведения мероприятия, а также предполагаемое количество участников. Если мероприятие попадает под категорию культурно-зрелищного, то его организатор обязан быть в реестре Минкульта и иметь гастрольное удостоверение.

Гродненцы в Threads возмутились решением местных властей и отмечают, что в других городах Беларуси таких разрешений не требуют. А вот жители того же Бреста беспокоятся, что у них, по аналогии с Гродно, тоже начнутся отмены.

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