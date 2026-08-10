В Несвиже продают уникальную усадьбу польских чиновников 2 10.08.2026, 10:17

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За памятник архитектуры теперь просят вдвое меньше.

В Несвиже выставлено на продажу здание с подвалом по улице Сырокомли, 21. Торги назначены на 28 августа, об этом сообщает Белорусская универсальная товарная биржa. Начальная цена лота составляет чуть более 170 тысяч рублей. Еще в мае этого года местные власти пытались продать этот же объект за 341 тысячу, однако покупателей на историческую недвижимость тогда не нашлось. Теперь цену срезали ровно наполовину.

В аукционных документах лот прозаически называется «зданием зубопротезной», так как именно такую функцию он выполнял во времена, когда принадлежал Несвижской центральной районной больнице. Но его архитектура явно свидетельствует о более интересной истории — это один из домов бывшей «чиновничьей колонии» — специального поселка для государственных служащих, который сейчас включен в Государственный список историко-культурных ценностей.

В 1920-е годы Несвиж стал уездным центром Новогрудского воеводства Польской Республики. Чтобы поощрить чиновников из центральных польских регионов переезжать на так называемые «восточные кресы», то есть на белорусские и украинские земли, власти инициировали масштабную программу строительства элитного жилья. Деньги на это выделяло непосредственно Министерство финансов, а работами руководило Министерство общественных работ. Подобные правительственные кварталы, построенные по высшим тогдашним стандартам урбанистики, с развитой инфраструктурой и зелеными садами, возникли в Бресте, Барановичах, Столбцах, Браславе и Новогрудке.

Несвижская колония строилась на территории бывшего фольварка Заречье. К созданию этого ансамбля приложили руку сразу двое выдающихся варшавских архитекторов того времени — Ежи Бейль и Теодор Бурше.

Согласно материалам Министерства общественных работ Второй Речи Посполитой, архитектор Ежи Бейль проектировал колонии в Слониме и Бельске-Подляском. А вот создание правительственного квартала в Несвиже было поручено Теодору Бурше. Вместе с инженером Юзефом Крупой он разработал генеральный план элитного поселка, который должен был состоять из 15 кирпичных домов, и руководил всей несвижской стройкой.

Правда, главное здание несвижской колонии — Дом старосты, было возведено по типовому проекту Бейля, а вот два боковых, одно из которых выставлено на аукцион, как раз построены по личному проекту Бурше. Остальные здания так и не были построены, проект не был завершен из-за нехватки средств.

Тем не менее, профессиональные критики того времени на страницах издания «Sztuki Piękne» отмечали, что несвижские дома идеально гармонировали с местным пейзажем и имели «прямо-таки комфортное» (wprost komfortowe) внутреннее убранство.

Выставленный сейчас на аукцион дом, южный из трех, был рассчитан на две семьи. Дом немаленький — сегодня его площадь оценивается как свыше 270 квадратных метров.

Личность самого Теодора Бурше достойна отдельного внимания. Этнический немец по происхождению (его фамилия писалась как Bursche), после Первой мировой войны он сознательно изменил написание на польский лад (Bursze), чтобы подчеркнуть свою национальную идентичность.

Помимо проектирования жилых кварталов для чиновников на востоке, Бурше позднее руководил реставрацией замка в Мире и проводил перестройки в самом Несвижском замке Радзивиллов.

Для несвижской колонии архитектор выбрал так называемый «усадебный стиль» (styl dworkowy), или межвоенный романтизм. Это архитектурное направление было чрезвычайно популярно во Второй Речи Посполитой.

Его главная идея заключалась в том, чтобы визуально оправдывать и внедрять польское присутствие на присоединенных землях путем обращения к образам традиционного шляхетского гнезда. Высокие ломаные крыши, колонны, крыльца и уютные пропорции должны были напоминать о временах Речи Посполитой и создавать ощущение исторической преемственности.

В безжизненных описаниях лотов не только нет ничего об историческом и архитектурном значении, авторах и стиле, но даже дата постройки ошибочна. Дом называют зданием постройки 1935-го года, но он был построен раньше — в период с 1924 по 1926 годы.

Новый собственник будет должен подписать охранное обязательство, в течение трех месяцев обратиться в Министерство культуры за разрешением на научно-исследовательские работы, и полностью завершить реконструкцию за три года.

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