В Беларусь вернулась тропическая жара 10.08.2026, 9:59

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Синоптики отреагировали важной информацией для белорусов.

Оранжевый уровень погодной опасности объявил на 10 августа Белгидромет.

В понедельник во многих районах Брестской области максимальная температура воздуха достигнет +30…31°С.

Как передает метеосервис, 10 августа по стране будет преимущественно без осадков. Днем воздух прогреется до +25…31°С.

В Минске обещают небольшую облачность без осадков. Днем столбик термометра поднимется до +26…28°С.

В МЧС предупредили о факторах опасности из-за жары. В частности, такая погода может привести к отключению электричества вследствие перегрева трансформаторного оборудования, к деформации асфальтового покрытия и увеличению количества ДТП, авариям на железнодорожном транспорте из-за деформации рельсов, возникновению пожаров, риску увеличения заболеваемости инфекционными и паразитарными заболеваниями, обострению сердечно-сосудистых болезней.

Кроме того, жара повышает вероятность тепловых ударов, увеличивает риск гибели людей на воде при купании.

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