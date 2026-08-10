«То, что белорусы воспринимают как фон, для россиян в диковинку» 13 10.08.2026, 16:47

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Фото: gazetaby.com

Еще один аргумент в пользу цивилизационного отличия нас от восточных соседей.

Издание «Салідарнасць» в очередном сюжете рассказывает и показывает, что отличает белорусов от восточных соседей.

«Если гуглить белорусский город Гродно, то в числе первых картинок поисковик обязательно выдаст католический собор Святого Франциска Ксаверия, это одна из главных достопримечательностей города и, на мой вкус, самый красивый представитель архитектуры. В путешествии я всегда стараюсь посетить католические храмы, потому что видом православных церквей я накушалась, а другая культура всегда интересна».

Это один из множества комментариев гостей из РФ на сайтах отзывов, посвященных путешествиям по Беларуси. Многие россияне не один год приезжают к нам именно ради необычной для них архитектуры.

То, что белорусы зачастую воспринимают как фон, для россиян в диковинку. Например, костел и церковь на центральной площади едва ли не в каждом райцентре, не говоря уже про областные центры.

Далеко не все из гостей являются знатоками зодчества, и это понятно. Но есть и те, кто рекомендует своим соотечественникам ознакомиться с образцами виленского барокко, связывающего нашу страну с европейской архитектурной школой.

К слову, построенные в этом стиле храмы возводились не только на западных территориях Беларуси, как тот же костел святых Петра и Павла в Борунах, что на Ошмянщине. Это и полоцкая София, и Собор Сошествия Святого Духа в Минске, который изначально строился как католический. И костел Девы Марии в Мстиславле, от которого до границы с Россией рукой подать.

Россияне не просто так едут в Беларусь посмотреть на костелы. Простое сравнение: в России по разным оценкам зарегистрировано до 300 католических парафий, далеко не все из которых владеют собственными храмами. Иными словами, на всю огромную страну приходится, в лучшем случае, несколько сотен костелов.

В Беларуси количество действующих католических костелов превышает четыре сотни. А еще есть пустующие храмы, находящиеся в аварийном состоянии. Не говоря уже о костелах, переделанных в православные церкви.

Отдельная история, отличающая нас от России — кальвинские сборы, которые строились на землях Великого княжества Литовского в XVI–XVII веках. Всего их было возведено около двух сотен, но до наших дней сохранилось около десятка, большинство при этом пережило не одно видоизменение.

После Контрреформации многие кальвинистские храмы были переделаны под костелы и церкви. Как, например, кальвинский сбор в Заславле, построенный на пожертвования князя Яна Глебовича.

В 1628 году он был переделал в костел. В 1833-м храм перешел к униатам, а после запрета униатства на белорусских землях — к православной церкви. Некоторых российских туристов в наши дни явно озадачивает неправославный облик заславского храма.

В завершение нельзя не напомнить о том, как Россия многие десятилетия пыталась уничтожить уникальность белорусских костелов и церквей, видоизменяя их и просто уничтожая. После подавления восстания 1863-1864 гг на наших землях массово строились православные церкви в ретроспективно-русском стиле, так называемые «муравьевки» (возводились по инициативе генерал-губернатора Михаила Муравьева).

Их отличали чуждые традиционному белорусскому зодчеству элементы: шатровые крыши, кокошники и купола в форме луковиц.

Во времена СССР многие белорусские храмы, пережившие многочисленные войны и смены власти, были просто уничтожены либо использовались в качестве складов, зернохранилищ, а то и просто пустовали, постепенно разрушаясь.

В наши дни при содействии людей у власти Русская православная церковь снова метит территорию, устанавливая на наших древних церквях золоченые купола-луковицы, меняя до неузнаваемости бывшие костелы.

И это еще одно убедительное доказательство того, что Беларусь — не Россия.

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