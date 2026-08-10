Ученые раскрыли секрет молодости после 50 лет 3 10.08.2026, 9:00

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Как правильно питаться для обновления клеток.

С возрастом наша иммунная система претерпевает незаметные, но необратимые изменения, из-за которых даже обычная простуда может надолго выбить из колеи. Этот естественный процесс постепенного износа защитных сил организма медики называют иммуносенесценцией.

Об эффективных способах борьбы с этим явлением пишет Egészség Kalauz.

Естественная очистка клеток и энергия

Главным источником энергии для наших клеток есть митохондрии, которые с годами неизбежно изнашиваются и начинают выделять вредные свободные радикалы. В молодом возрасте организм легко справляется с этой проблемой с помощью митофагии – специального внутреннего процесса, который бесперебойно обнаруживает, расщепляет и утилизирует все поврежденные клеточные элементы. Однако после 50 лет эта своеобразная бригада уборщиков начинает работать значительно медленнее, что неизбежно приводит к накоплению клеточного мусора и развитию хронических воспалений.

Недавнее исследование дало надежду на решение этой проблемы. Ученые выяснили, что специфическая природная молекула под названием уролитин А способна эффективно перезапустить этот «ржавый» механизм клеточной очистки. Эксперимент с участием здоровых добровольцев доказал, что регулярный прием этого вещества позволяет существенно омолодить иммунную систему и вернуть ей утраченную работоспособность.

В частности, под влиянием уролитина А в организме испытуемых снова начали активно размножаться Т-клетки памяти, отвечающие за распознавание уже знакомых вирусов. Одновременно с этим врачи зафиксировали резкое сокращение истощенных иммунных клеток и общее снижение маркеров воспаления в тканях. Благодаря такому обновлению клетки снова получили способность быстро и качественно очищаться от токсичных веществ.

Питание для восстановления защиты

Интересно, что человеческий организм не может получить готовый уролитин А непосредственно из продуктов питания, ведь он синтезируется исключительно нашей кишечной микрофлорой из определенных предшественников. Чтобы обеспечить тело необходимым строительным материалом, эксперты советуют регулярно употреблять гранаты , грецкие орехи , пекан , а также свежие ягоды ежевики , малины и клубники . В случаях, когда микрофлора работает недостаточно эффективно, на помощь могут прийти специальные стандартизированные добавки, однако их прием следует согласовывать с врачом.

В то же время, ключевым условием для правильного усвоения этих веществ остается идеальное состояние самого кишечника, где сосредоточена львиная доля нашего иммунитета. Для поддержания баланса полезных бактерий в старшем возрасте критически важно обогатить рацион клетчаткой из цельнозерновых и бобовых злаков. Не меньшую пользу принесут разнообразные ферментированные продукты, такие как натуральный йогурт, кефир или квашеные овощи, которые создают идеальную среду для развития здорового микробиому.

Образ жизни как главное лекарство

Кроме правильного питания, сохранение иммунитета требует регулярной физической активности, которая разгоняет кровь и лимфу, позволяя иммунным клеткам быстрее патрулировать организм. Для достижения ощутимого эффекта достаточно уделять умеренным нагрузкам около 150 минут в неделю, выбирая скорую ходьбу, плавание или езду на велосипеде. Дополнительно следует включить в график несколько легких силовых тренировок, чтобы предотвратить возрастную потерю мышечной массы, которая также влияет на общий обмен веществ.

Не стоит недооценивать и влияние полноценного ночного отдыха, ведь именно во сне происходит самое активное восстановление поврежденных тканей и формирование иммунной памяти. Хроническое недосыпание, наоборот, провоцирует воспалительные процессы и делает человека крайне уязвимым к сезонным инфекциям. Специалисты советуют засыпать в одно и то же время, избегать гаджетов перед сном и поддерживать в спальне приятную прохладу.

Еще одним скрытым врагом иммунитета является хронический стресс, поддерживающий постоянно высокий уровень кортизола и истощающий защитные резервы нервной системы. Хотя полностью избежать стрессовых ситуаций невозможно, врачи рекомендуют компенсировать их прогулками по природе, дыхательными практиками и любимыми хобби. Большое значение имеют и социальные связи, поскольку активное общение с близкими и друзьями достоверно улучшает как ментальное, так и физическое здоровье.

В конце концов, медики отмечают необходимость контролировать уровень жизненно важных нутриентов, в частности витаминов D и С, цинка и селена, которые часто хуже усваиваются после пятидесяти лет. При наличии дефицитов их следует компенсировать с помощью аптечных препаратов, но строго под наблюдением специалиста, избегая бесконтрольного самолечения. Также не следует забывать о плановых вакцинациях, которые становятся особенно актуальными в старшем возрасте, когда организму необходима дополнительная помощь в борьбе с тяжелыми инфекциями.

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