Запустить Путина на ракете

Запустить Путина на ракете4
- 10.08.2026, 8:58
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Украинская компания Fire Point намекнула на что-то важное?
Украинская компания Fire Point, занимающаяся разработкой ракет и дронов, опубликовала шуточные иллюстрации, на которых российский диктатор Владимир Путин стартует в космос на ракете.
Эти фотографии они подписали словами о том, что «у всех нас есть мечта». Фотографии опубликованы в Telegram-канале Fire Point.
Интересно, что кремлевский диктатор запущен на ракете FP-9 — баллистической ракете, которая, как заявляют разработчики, сможет поражать цели в Москве.
Что именно означает такой шаг со стороны компании — пока неизвестно. Свидетельствует ли это о том, что в скором времени украинская баллистическая ракета FP-9 начнёт использоваться для нанесения боевых ударов, информации нет.
Ранее совладелец и главный конструктор украинской оборонной компании Fire Point Денис Штилерман отметил, что полноценный запуск антибаллистической программы Freyja запланирован на середину 2027 года.