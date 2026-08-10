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Запустить Путина на ракете

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  • 10.08.2026, 8:58
  • 6,784
Запустить Путина на ракете

Украинская компания Fire Point намекнула на что-то важное?

Украинская компания Fire Point, занимающаяся разработкой ракет и дронов, опубликовала шуточные иллюстрации, на которых российский диктатор Владимир Путин стартует в космос на ракете.

Эти фотографии они подписали словами о том, что «у всех нас есть мечта». Фотографии опубликованы в Telegram-канале Fire Point.

Интересно, что кремлевский диктатор запущен на ракете FP-9 — баллистической ракете, которая, как заявляют разработчики, сможет поражать цели в Москве.

Что именно означает такой шаг со стороны компании — пока неизвестно. Свидетельствует ли это о том, что в скором времени украинская баллистическая ракета FP-9 начнёт использоваться для нанесения боевых ударов, информации нет.

Ранее совладелец и главный конструктор украинской оборонной компании Fire Point Денис Штилерман отметил, что полноценный запуск антибаллистической программы Freyja запланирован на середину 2027 года.

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