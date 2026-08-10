Москва и регионы РФ попали под массированную атаку украинских БПЛА

Москва и регионы РФ попали под массированную атаку украинских БПЛА2
- 10.08.2026, 9:13
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Информация о последствиях атаки уточняется.
В ночь на понедельник, 10 августа, российские регионы вновь оказались под массированной атакой украинских БПЛА.
Региональные власти РФ сообщили о налете беспилотников сразу по нескольким направлениям, пишет Dialog.UA.
По словам губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, над регионом якобы были сбиты более 70 дронов.
Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, заявил еще о 13 беспилотниках, уничтоженных на подлете к столице. В Калужской области власти сообщили о 16 сбитых БПЛА.
В оккупированном Севастополе заявили об уничтожении еще 15 беспилотников. По утверждению местных властей, обломки одного из аппаратов вызвали пожар в районе пляжа «Инжир». Из расположенного там кемпинга началась эвакуация людей.
Российские официальные источники традиционно не раскрывают данные о возможных прилетах или последствиях работы РЭБ или ПВО.