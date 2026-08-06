Дроны поразили НПЗ в Ярославле и в Башкортостане: раскрыты детали операции
- 6.08.2026, 13:22
- 2,410
Появилась информация от президента Украины и Генштаба ВСУ.
В ночь на 6 августа 2026 года российский Ярославль подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Главной целью удара, по данным очевидцев и мониторинговых каналов, стал местный нефтеперерабатывающий завод.
После атаки над НПЗ поднимается огромный столб черного дыма. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал Exilenova+.
Подробности атаки
Вскоре после полуночи в регионе официально объявили режим «беспилотной опасности», в городе зазвучали сирены воздушной тревоги. Губернатор региона Михаил Евраев заявил, что «в целях обеспечения безопасности» перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.
По сообщениям местных жителей, ночью в городе прогремели несколько громких взрывов, после чего над промышленной зоной поднялись как минимум два крупных столба густого дыма.
Сообщается о взрывах в районе промышленной площадки НПЗ Ярославнефтеоргсинтез – одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов центральной России.
Очевидцы публиковали видео работы противовоздушной обороны. В соцсетях также появились сообщения о падении обломков и локальных пожарах в частном секторе после сбития дронов.
Картографическая онлайн-платформа NASA FIRMS, которая в режиме реального времени отображает очаги возгораний и тепловые аномалии по всему миру на основе спутниковых данных, подтверждает несколько очагов возгорания на территории НПЗ.
Как подтвердили OSINT-расследователи, одно из возгораний произошло на территории нефтеперерабатывающего завода «Славнефть-ЯНОС». Он входит в ТОП-5 крупнейших российских НПЗ. До этого завод неоднократно подвергался украинским ударам.
В 2026 году беспилотники атаковали его шесть раз. Ранее предприятие несколько раз приостанавливало работу из-за полученных повреждений.
В ГУР Минобороны Украины заявили, что в ночь на 6 августа 2026 года спецназовцы Департамента активных действий ГУР в рамках совместной с другими составляющими Сил обороны Украины deepstrike-операции поразили очередной нефтеперерабатывающий завод государства-агрессора в городе Ярославль В результате атаки на НПЗ произошел масштабный пожар.
Комментарии Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что «дальнобойные санкции» снова сработали на ограничение нефтяной прибыли России, из которой она финансирует войну и убийства украинцев. Глава государства заявил, что Силы обороны Украины отработали по объектам агрессора на расстоянии более 1300 км от линии фронта.
В Башкортостане поражен НПЗ «Башнефть-Новойл». В Ярославском регионе – почти в 700 километрах от украинской границы – НПЗ «Славнефть-Янос».
Также Зеленский рассказал, что были успешны ответы на российскую агрессию в акватории Черного моря. В частности, поражены два военных сторожевых катера и суда теневого флота.
В Генеральном штабе ВСУ уточнили, что поражены два НПЗ и средства управления ударными БПЛА противника. Подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных объектов врага. В ночь на 6 августа атакован НПЗ в Ярославле. Зафиксировано попадание в объект с последующим пожаром на территории предприятия, подтверждены три очага возгорания. Степень нанесенного ущерба уточняется.
5 августа нанесено поражение нефтеперерабатывающему заводу «Башнефть-Новойл» в Уфе (Республика Башкортостан, РФ). Зафиксировано поражение объекта с последующим пожаром на территории предприятия. По предварительной информации, поражена комбинированная технологическая установка и установка каталитического риформинга Л-35-11/1000.
Кроме того, подтверждено поражение двух наземных ретрансляторов для управления ударными БпЛА типа Герань/Гербера в районах Железного Порта Херсонской области и Оленевки (АР Крым). Они использовались противником для обеспечения устойчивого управления беспилотными летательными аппаратами.
Что известно о предприятии
ПАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» – один из крупнейших и технологически оснащённых нефтеперерабатывающих заводов России. Расположен в Ярославле и является крупнейшим предприятием нефтепереработки в Центральном федеральном округе.
Завод принадлежит компании «Славнефть», которая находится под совместным контролем государственно-олигархических гигантов «Роснефть» и «Газпром нефть».
Мощность переработки 15 млн тонн нефти в год, что составляет около 5% от всей объемной переработки нефти в РФ. Основная номенклатура: автомобильные бензины, дизельное топливо, авиационный керосин, битум, мазут, нефтяной кокс, сжиженные углеводородные газы.
Влияние на путинскую армию и ВПК
Ярославский НПЗ играет стратегическую роль в обеспечении военной машины РФ за счет выгодного географического положения и специфики выпускаемой продукции: Благодаря прямому подключению к магистральным продуктопроводам «Транснефтепродукт» и разветвленной железнодорожной сети, НПЗ снабжает топливом военные части, логистические хабы и бронетанковые соединения, дислоцированные в центральной и западной частях РФ, а также оккупационные группировки в Украине.
Ярославский НПЗ остается одним из главных производителей реактивного топлива в европейской части России. Это топливо поставляется на ключевые военные аэродромы Центрального и Западного регионов, откуда взлетают стратегические бомбардировщики, истребители и фронтовая авиация.