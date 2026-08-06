В Черном море атаковано торговое судно под флагом Гвинеи-Бисау 2 6.08.2026, 13:42

2,054

Повреждённое судно

фото: ВМС Украины

Россия ударила по кораблю с украинским зерном.

Армия РФ 6 августа атаковала гражданское судно в акватории Черного моря.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что под удар попал торговый сухогруз под флагом Гвинеи-Бисау, перевозивший украинскую пшеницу - один человек погиб, трое получили ранения.

После атаки судно получило повреждения корпуса, на борту возник пожар. Экипаж эвакуировали на берег, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Степень повреждения судна уточняются.

В областной военной администрации подчеркнули, что войска РФ продолжают систематически атаковать гражданские суда в Черном море. Подобные удары несут угрозу не только жизни моряков и членов экипажей, но и создают дополнительные риски для мировой продовольственной безопасности.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com