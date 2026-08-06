В Черном море атаковано торговое судно под флагом Гвинеи-Бисау

В Черном море атаковано торговое судно под флагом Гвинеи-Бисау2
- 6.08.2026, 13:42
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Россия ударила по кораблю с украинским зерном.
Армия РФ 6 августа атаковала гражданское судно в акватории Черного моря.
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что под удар попал торговый сухогруз под флагом Гвинеи-Бисау, перевозивший украинскую пшеницу - один человек погиб, трое получили ранения.
После атаки судно получило повреждения корпуса, на борту возник пожар. Экипаж эвакуировали на берег, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Степень повреждения судна уточняются.
В областной военной администрации подчеркнули, что войска РФ продолжают систематически атаковать гражданские суда в Черном море. Подобные удары несут угрозу не только жизни моряков и членов экипажей, но и создают дополнительные риски для мировой продовольственной безопасности.