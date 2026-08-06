В Belavia назвали пять самых загруженных маршрутов 6.08.2026, 14:32

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фото: tut.by

С начала года авиакомпания выполнила более 10 тысяч рейсов.

За семь месяцев 2026 года белорусский национальный авиаперевозчик Belavia увеличил пассажиропоток почти на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. С начала года компания перевезла почти 1,3 млн пассажиров, а в топ-3 самых загруженных рейсов вошли Маттала, Нячанг и Санья. Информация об этом появилась на сайте авиаперевозчика.

Так, с начала года авиакомпания выполнила более 10,5 тыс. рейсов, что на 3,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а также перевезла почти 1,3 млн пассажиров, что на 14,6% больше, чем за январь — июль 2025-го.

Если сравнивать месяц к месяцу, то в июле 2026-го Belavia выполнила 1842 рейса, что на 8,3% больше, чем за июль 2025-го (1701). При этом месяц к месяцу пассажиропоток вырос на 16% — c 218,2 тыс. человек в июле 2025-го до 253,2 тыс. в июле 2026-го.

Что касается процента занятости кресел, то год к году цифра выросла всего на 0,5%. Так, этот показатель за семь месяцев 2026 года находится на уровне 84,9%, тогда как показатель за аналогичный период прошлого года — на уровне 84,4%. Примечательно, что в июле 2025-го процент занятости кресел был почти на 2% выше, чем в июле 2026-го: 91,8% против 90%.

В целом же за семь месяцев 2026-го топ-5 городов по проценту загрузки кресел выглядит так: Маттала (Шри-Ланка), Нячанг, Санья, Стамбул, Тель-Авив. При этом топ-5 за июль 2026-го отличается. Так, на первом месте — Тель-Авив, на втором — Батуми, на третьем — Уфа. Замыкают топ Екатеринбург и Тбилиси.

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