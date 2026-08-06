Массовые протесты молодежи в Индии набирают силу 1 6.08.2026, 14:37

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фото: armenpress.am

Студенческие протесты в Джаркханде продолжаются уже 13-й день

В индийском штате Джаркханд усиливаются массовые протесты студентов, требующих отмены государственных конкурсных экзаменов из-за предполагаемых нарушений и утечек заданий. Акции, начавшиеся 25 июля, продолжаются уже почти две недели и сопровождаются бессрочной голодовкой в столице штата Ранчи, пишет DW (перевод — сайт Charter97.org).

Лидер протестного движения Девендра Натх Махто держит голодовку с 2 августа, а к нему уже присоединились еще пять участников. Демонстранты требуют аннулировать результаты экзаменов, проведенных Комиссией государственной службы Джаркханда (JPSC), Комиссией по отбору персонала (JSSC CGL), а также других конкурсных испытаний для поступления на государственную службу.

«Мы окружаем законодательное собрание, потому что наши главные требования — отмена экзаменов», — заявил один из участников акции Радхе Кумар.

Организаторы объявили, что 10 августа проведут марш к зданию Законодательного собрания Джаркханда, где уже стартовала очередная парламентская сессия.

Главный министр штата Хемант Сорен попытался снизить напряженность, пообещав, что власти «в ближайшее время примут меры» по фактам предполагаемых нарушений и пригласил представителей протестующих на переговоры.

Поддержку студентам также выразила партия «тараканов». Ее представитель Абхиджит Дипке заявил, что политическая сила «поддерживает требования всех студентов Джаркханда», добивающихся прозрачного расследования и реформы системы государственных экзаменов.

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