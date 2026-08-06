Минюст лишил лицензии минское риелторское агентство
- 6.08.2026, 15:09
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Что известно об этой компании?
Министерство юстиции Беларуси лишило лицензии столичное риелторское агентство «Атлас недвижимости». Причиной стало повторное нарушение порядка оказания риелторских услуг, говорится на сайте ведомства.
В октябре 2025 года СМИ уже писали про эту компанию. Тогда Минюст приостанавливал действие ее лицензии, т. к. компания брала предоплату с клиентов до оказания риелторских услуг. По закону так делать нельзя.
Кроме того, тогда в ведомстве рассказывали, что вместо риелтора, ответственного за исполнение договора, с «потребителем работало не уполномоченное на то лицо».
Изначально действие лицензии «Атласа недвижимости» приостанавливали с 10 октября 2025 до 10 марта 2026 года. Теперь в Минюсте приняли решение с 5 августа вовсе лишить компанию лицензии.
В итоге сейчас она не вправе заниматься риелторской деятельностью. При этом на сайте ведомства сказано, что из-за этого клиентам агентства нужно обратиться в него для расторжения действующих договоров.
В Минюсте отметили, что риелторская организация может брать деньги с клиентов за помощь в поиске и найме жилого помещения только тогда, когда она уже подобрала жилье.
Кроме того, клиентам таких компаний важно знать, что эти услуги им могут оказывать только состоящие в штате риелторы с соответствующей идентификационной карточкой. При этом они должны быть членами Палаты риэлтеров.