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Минюст лишил лицензии минское риелторское агентство

  • 6.08.2026, 15:09
  • 1,552
Минюст лишил лицензии минское риелторское агентство

Что известно об этой компании?

Министерство юстиции Беларуси лишило лицензии столичное риелторское агентство «Атлас недвижимости». Причиной стало повторное нарушение порядка оказания риелторских услуг, говорится на сайте ведомства.

В октябре 2025 года СМИ уже писали про эту компанию. Тогда Минюст приостанавливал действие ее лицензии, т. к. компания брала предоплату с клиентов до оказания риелторских услуг. По закону так делать нельзя.

Кроме того, тогда в ведомстве рассказывали, что вместо риелтора, ответственного за исполнение договора, с «потребителем работало не уполномоченное на то лицо».

Изначально действие лицензии «Атласа недвижимости» приостанавливали с 10 октября 2025 до 10 марта 2026 года. Теперь в Минюсте приняли решение с 5 августа вовсе лишить компанию лицензии.

В итоге сейчас она не вправе заниматься риелторской деятельностью. При этом на сайте ведомства сказано, что из-за этого клиентам агентства нужно обратиться в него для расторжения действующих договоров.

В Минюсте отметили, что риелторская организация может брать деньги с клиентов за помощь в поиске и найме жилого помещения только тогда, когда она уже подобрала жилье.

Кроме того, клиентам таких компаний важно знать, что эти услуги им могут оказывать только состоящие в штате риелторы с соответствующей идентификационной карточкой. При этом они должны быть членами Палаты риэлтеров.

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