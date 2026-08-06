«Белорусы, вы невероятные люди!»1
- 6.08.2026, 15:29
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Приятно видеть, что у людей добро в сердце.
Жители частного сектора в Минске угощали прохожих яблоками. Об этом рассказала в Threads ermi_1415.
«Каталась сегодня по велодорожке мимо частного сектора и увидела такую милоту. Люди не просто поделились урожаем, но и заботливо положили пакетики», — пишет она.
Оказалось, что такой случай не единственный. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии пользователей соцсети:
— Я в восторге от белоруссов! Вы невероятные люди!
— Молодцы. Вспоминаю 80—е когда мои родители приезжали с дачи, открывали багажник и угощали всех соседей грушами и сливами. Был большой урожай, а сахара не было особо.
— Как приятно видеть, что у людей добро в сердце. Пусть им Вселенная других вкусняшек подкинет.
— Я сразу подумала,что это белорусы. Как же я вас люблю!
— Мы как-то поехали по грибы, нарезали очень много, даже багажник авто был забит, опята, раздавали соседям, они были очень благодарны!
— Это трогательно и так приятно! У нас уже несколько лет соседи выставляют ящики с яблоками в подъезде! Надеюсь, что и в этом году будут угощать дачными яблоками.
— После таких случаев веришь, что доброта еще задержится в нашем мире.