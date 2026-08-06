Под Витебском любопытный медведь попал в фотоловушку 3 6.08.2026, 16:01

3,456

Хищник что-то искал в лесу.

Кадры, запечатлевшие медведя, который осматривал тропу и заросли вокруг нее, опубликовала в Threads жительница Витебска vitebsktany.

«Вот такой красавчик попал в объектив фотоловушки недалеко от Витебска, - пишет она. - Собирая грибы и ягоды не забывайте о мерах осторожности: не посещайте лес в одиночку , создавайте шум заблаговременно, а не тогда когда уже за вами наблюдают. Все мы ходим одними тропами».

Напомним, вчера медведей видели под Осиповичами и около Мяделя.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com