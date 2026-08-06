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Под Витебском любопытный медведь попал в фотоловушку

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  • 6.08.2026, 16:01
  • 3,456
Под Витебском любопытный медведь попал в фотоловушку

Хищник что-то искал в лесу.

Кадры, запечатлевшие медведя, который осматривал тропу и заросли вокруг нее, опубликовала в Threads жительница Витебска vitebsktany.

«Вот такой красавчик попал в объектив фотоловушки недалеко от Витебска, - пишет она. - Собирая грибы и ягоды не забывайте о мерах осторожности: не посещайте лес в одиночку , создавайте шум заблаговременно, а не тогда когда уже за вами наблюдают. Все мы ходим одними тропами».

Wyświetl w Threads

Напомним, вчера медведей видели под Осиповичами и около Мяделя.

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