Способны ли российские элиты устранить Путина? 4 6.08.2026, 15:54

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Михаил Подоляк

Фото: AFP

Объяснил советник офиса Зеленского.

Россия не могла и не может развивать собственную страну, строить дороги, развивать регионы, если есть возможность затеять где-то маленькую войну и погеноцидить людей в другой стране. Концепция «русского мира» построена на агрессии и внешней экспансии. Таким мнением в эфире телеканала FREEДОМ поделился советник oфиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк.

- Иллюзия о том, что Россия может инвестировать в собственное развитие, — опасная иллюзия, потому что до того момента, пока Россия в таком виде не прекратит свое существование, когда она может ресурсно обеспечивать войны, большие и малые, ничего не будет. Они не будут строить газообеспечение, развивать регионы, проводить в должном объеме дорожные работы и так далее. Поэтому давайте без иллюзий: Россия будет существовать ровно в том виде, в котором сегодня, — сказал Подоляк.

Сегодня, считает он, страна-агрессор окончательно сняла все маски и просто убивает людей безнаказанно. Это ранее в РФ еще пытались маскировать все потемкинскими демократическими деревнями, а сейчас россияне открыто говорят: «Будем убивать».

Михаил Подоляк также убежден, что среди нынешних российских элит и в близком окружении Путина есть понимание того, что Путин неадекват и его действия приведут в итоге к катастрофе. Тем не менее, несмотря на то, что поддержка войны против Украины среди российских элит снизилась, в силу ряда причин такие кулуарные обсуждения ни к чему не приводят.

«Взаимное недоверие внутри элит находится на очень высоком уровне. Поэтому они не могут сговориться о конкретном сценарии — как остановить этого маньяка по фамилии Путин. Второе: они все не субъектны, поодиночке, и любые договоренности не будут иметь никакого значения. Соответственно, никакие переговорные кулуарные процессы вообще не важны, потому что внутреннее недоверие не позволит реализовать какой-то конкретный сценарий», — сказал советник ОПУ.

Еще один важный фактор — российские элиты сейчас теряют, несут убытки. Это не та ситуация, которая была даже год назад. Однако, по мнению Подоляка, эти убытки еще не критические, чтобы стимулировать к решению проблемы под названием Путин.

«Эта проблема будет еще какое-то время существовать. Путин, давайте поставим правильный акцент, в силу своего измененного психического состояния, из войны никогда не выйдет. И поэтому, к сожалению, заявления некоторых политиков о том, что Путин якобы хочет сделки, что он «хороший парень» и с ним можно договориться, они из какой-то другой истории, которая к реальности не имеет никакого отношения», — резюмировал Михаил Подоляк.

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