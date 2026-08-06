На белорусском Полесье обнаружили редчайшее насекомое

На белорусском Полесье обнаружили редчайшее насекомое3
- 6.08.2026, 15:51
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Сколию-гиганта нашли в окрестностях агрогородка Лясковичи.
В окрестностях агрогородка Лясковичи энтомологи обнаружили сколию-гиганта – крупнейшую осу в Европе, сообщили в пресс-службе Национального парка «Припятский».
Сколия-гигант – крупное перепончатокрылое насекомое. Длина тела самок достигает 32–40 мм, самцов – 26–32 мм в длину.
Это насекомое считается редким и с 2015 года включено в Красную книгу Беларуси.
Впервые в нашей стране его обнаружили в 2007 году в Полесском радиационно-экологическом заповеднике. Позже, в 2014-м, осу наблюдали в деревне Дорошевичи.
«Сегодня популяция сколии-гиганта находится под серьезной угрозой из-за комплекса экологических факторов и человеческой деятельности», – констатировали в Национальном парке.
Причиной этому послужило сокращение численности крупных жуков, личинки которых служат пищей для потомства сколии. Спад их популяции напрямую связан с исчезновением старых лесов, расчисткой ветровалов, вырубкой усыхающих деревьев и раскорчевкой пней.
В совокупности это приводит к тому, что редкие насекомые перебираются ближе к человеку и размножаются в жилой зоне. Например, они могут поселиться в компостных ямах или куче древесных отходов.
Дополнительный урон осам наносят выжигание травы и остатков обработки древесины, а также применение пестицидов.
В Нацпарке обратили внимание, что сколия-гигант является неядовитым видом насекомых.