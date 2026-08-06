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Минское кафе объявило необычную акцию из-за жары

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  • 6.08.2026, 16:26
  • 4,494
Минское кафе объявило необычную акцию из-за жары

Ею могут воспользоваться все желающие.

Августовская жара стремительно набирает обороты, из-за чего МЧС даже объявило о красном уровне опасности. В такую погоду находиться на улице без головного убора, карманного вентилятора и бутылки воды, может быть чревато проблемами со здоровьем. Свою поддержку изнывающим от жары и жажды минчанам предложило одно из заведений сети Garage, сообщает Blizko.by.

Кафе по адресу улица Могилевская, 12А предложило всем желающим взять бутылку холодной воды с газом и без. Текст с предложением и напитки сотрудники выставили на столике летней веранды у входа.

фото: blizko.by

В сильную жару гидрация необходима не только людям, но и животным. Специалисты рекомендуют чаще менять воду в мисках у домашних питомцев и по возможности подливать воду в емкости для местных птиц, а также бездомных котов и собак.

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