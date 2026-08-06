Что будет с погодой в ближайшие пять лет? 7 6.08.2026, 16:48

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Нас ждут экстремальные погодные явления.

Ближайшие пять лет могут стать самыми жаркими за всю историю наблюдений. К такому выводу пришли Всемирная метеорологическая организация (ВМО) и Метеорологическая служба Великобритании, подготовившие новый прогноз для ООН, пишет Associated Press (перевод — сайт Charter97.org).

По оценкам ученых, вероятность того, что хотя бы один из ближайших пяти лет превзойдет рекорд 2024 года по средней глобальной температуре, составляет 86%. Кроме того, существует 91%-ная вероятность, что как минимум один год окажется теплее отметки в 1,5°C по сравнению с доиндустриальным периодом — именно этот порог считается ключевым ориентиром Парижского климатического соглашения.

«Каждая дополнительная десятая доля градуса усиливает последствия», — отмечает соавтор доклада, климатолог Мелисса Сибрук. По ее словам, речь идет не о резком переломном моменте, а о постепенном росте числа экстремальных погодных явлений.

Специалисты предупреждают, что мир столкнется с более частыми волнами жары, разрушительными наводнениями, засухами и лесными пожарами. Особенно быстро будет нагреваться Арктика — темпы потепления там, как ожидается, окажутся примерно в 3,5 раза выше среднемировых. Одновременно бассейн Амазонки рискует стать значительно суше, что повысит вероятность масштабных пожаров и ослабит способность крупнейшего тропического леса поглощать углекислый газ.

«Это означает, что нас ждут экстремальные погодные явления, превосходящие все, с чем мы сталкивались раньше», — считает климатолог Имперского колледжа Лондона Фридерике Отто. Последствиями могут стать рост числа жертв, скачки цен на продукты и усиление природных катастроф.

В ООН подчеркивают, что темпы глобального потепления пока опережают усилия человечества по его сдерживанию.

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