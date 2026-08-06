Ученые приблизились к разгадке тайны Солнца 1 6.08.2026, 17:25

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Им поможет полное солнечное затмение на следующей неделе.

Когда Луна закроет Солнце во время полного солнечного затмения 12 августа 2026 года астрономы из Европейского космического агентства получат редкую возможность увидеть с Земли корону нашей звезды. Также ученые будут исследовать магнитное поле и космическую погоду, которую формирует солнечная активность, пишет Phys.

Европейские астрономы будут наблюдать полное солнечное затмение, которое продлится менее двух минут и особенно хорошо будет видно на севере Испании. Ученые хотят понять физические механизмы, которые лежат в основе солнечной активности.

Она проявляется в виде вспышек на Солнце, а также корональных выбросов массы, потоков плазмы, которые часто врезаются в магнитное поле Земли и создают геомагнитную бурю. Эти события не только создают красочное полярное сияние, но и могут вызвать сбой в работе спутников и наземных технологий.

На следующей неделе ученые сосредоточат свое внимание на солнечной короне – это самый внешний слой атмосферы нашей звезды. Когда Луна полностью закрывает собой Солнце, с Земли хорошо видна солнечная корона, а потому можно увидеть, что происходит в атмосфере Солнца.

Солнечная корона простирается на 10 миллионов километров и в миллион раз менее активна, чем поверхность Солнца – фотосфера. При этом корона имеет температуру около двух миллионов градусов Цельсия, а поверхность Солнца – только 5 500 градусов Цельсия. Возможно новые данные помогут понять, почему так происходит.

Когда нет солнечных затмений астрономы изучают корону Солнца с помощью космических аппаратов, оснащенных коронографом, который блокирует свет фотосферы. Но полные солнечные затмения позволяют увидеть с Земли хромосферу – слой атмосферы Солнца между короной и поверхностью звезды.

Ученые также надеются во рема наблюдения полного солнечного затмения узнать больше о солнечном ветре. Это постоянный поток заряженных частиц, который вылетает из Солнца.

Наша звезда хранит в себе еще много тайн, которые ученые пытаются раскрыть. Новое наблюдение может помочь получить больше ответов на давно интересующие вопросы о непредсказуемой природе Солнца.

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